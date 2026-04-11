Teekwondo: al via a Tashkent i Mondiali Junior 2026: tutti gli azzurri convocati

Sta per cominciare lo spettacolo sulla pedana di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan che sarà teatro da domani dei Campionati Mondiali 2026 di taekwondo dedicati alla categoria Junior. Nella rassegna iridata, in programma fino al 17 aprile presso il Martial Arts Sport Complex, accoglierà la bellezza di 986 atleti, provenienti da 115 Paesi, numero che segna un nuovo record per la storia della disciplina.

Tra i grandi protagonisti, neanche a dirlo, ci saranno anche i combattenti della Nazionale italiana. Già da domani toccherà a Vito Antonacci (+78 kg), Nicole Masala (-46 kg), Alessandra D’Angelo (-59 kg) e Alessandro Marinelli (-59 kg). Poi, lunedì 13, sarà invece la volta di Nicolò Sevagian (-48 kg), Abderrahman Touiar (-55 kg) e Clio Sottile (-55 kg).

Si proseguirà dunque martedì 14 con Gianfilippo Bellino (-45 kg), Gabriele Rosato (-73 kg), Maja Molin (+68 kg) e Noemi Carboni (-42 kg). Il giorno successivo saliranno sul quadrato invece Andrea Zappone (-78 kg), Virginia Lampis (-44 kg) e Anna Gertrud Gruber (-68 kg).

Nel penultimo atto saranno al via Luca Fabian Serban (-68 kg), Lucrezia Maloberti (-49 kg) e Franco Di Palo (-63 kg) mentre la competizione si chiuderà venerdì 17 con Antonino Cirivello (-51 kg), Ludovica Virginia Serain (-52 kg) e Sofia Frassica (-63 kg).