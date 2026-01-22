Taekwondo, i convocati dell’Italia per l’Austrian Open: Vito Dell’Aquila “sale” di categoria

La stagione internazionale 2026 della nazionale italiana di taekwondo parte con l’Austrian Open, torneo in programma a Innsbruck i prossimo 7 e 8 febbraio. Sui tatami d’oltreconfine saranno tantissimi gli atleti italiani al via nei vari tabelloni per categorie di peso.

La manifestazione, di classificazione G1, sarà un vero e proprio apripista per una stagione che si preannuncia intensa, dal momento che fra pochi mesi inizierà la prima parte della corsa verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, inaugurata dal World Taekwondo Roma Grand Prix 2026 del prossimo giugno.

Lo staff tecnico azzurro ha selezionato per la trasferta austriaca ben 19 elementi: 6 donne e 13 uomini. Fra loro spiccano: Elisa Bertagnin (-46 kg) e Anna Frassica (-53 kg), al femminile, Ludovico Iurlaro (-63 kg) un inedito Vito Dell’Aquila nei -63 kg (quando di solito il suo territorio di conquista è sempre stato quello dei -58 kg), Dennis Baretta (-68 kg), il vicecampione del mondo Simone Alessio (-87 kg) e gli interessanti Matteo De Angelis e Mattia Molin (entrambi +87 kg).

Di seguito l’elenco completo di tutte le atlete e gli atleti convocati:

Senior Femminile

Giulia Galiero -46 kg

Elisa Bertagnin -46 kg

Anna Frassica -53 kg

Alessandra D’Angelo -57 kg

Giada Al Halwani -57 kg

Giulia Maggiore -67 kg

Senior Maschile

Abderrahman Touiar -54 kg

Gaetano Cirivello -54 kg

Giuseppe Foti – 58 kg

Ludovico Iurlaro -63 kg

Vito Dell’Aquila -63 kg

Hamza Laantri -63 kg

Dennis Baretta -68 kg

Andrea Zappone -74 kg

Emanuele Vittorio Maturo -80 kg

Simone Alessio -87 kg

Antonio Gerrone -87 kg

Matteo De Angelis +87 kg

Mattia Molin +87 kg