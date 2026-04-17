Taekwondo, Sofia Frassica si prende uno splendido argento ai Mondiali Junior! Prima medaglia azzurra

L’ultimo tentativo è quello buono per l’Italia, che riesce a sbloccarsi ottenendo la prima (e unica) medaglia in occasione della giornata conclusiva dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026 grazie a Sofia Frassica. Dopo cinque piazzamenti a ridosso del podio, la spedizione azzurra ha superato finalmente lo scoglio dei quarti di finale presso il Martial Arts Sports Complex di Tashkent, sede della rassegna iridata giovanile riservata agli atleti nati tra il 2009 ed il 2011.

Il merito è di una strepitosa Sofia Frassica, in passato già due volte terza ai Mondiali Cadetti, che si è resa protagonista di un cammino entusiasmante nella categoria -63 kg vincendo diversi match equilibrati e arrendendosi solamente alla padrona di casa uzbeka Mohidil Uktamjonova in finale dopo tre round (0-0, 1-5 e 1-3 i punteggi parziali).

La giovanissima atleta mesagnese in precedenza aveva sconfitto nell’ordine la serba Vanja Rankov (6-2 al terzo round), la spagnola Africa Pereniguez Martinez (in due riprese), la russa Varvara Griazanova (in due round), la cinese Ruxu Du al termine di un combattimento al cardiopalma (deciso dai tre giudici al termine di un terzo round finito in perfetta parità) ed in semifinale la belga Noa Beckers (in rimonta dopo aver perso la prima ripresa).

Eliminati al debutto invece gli altri due azzurrini in gara oggi, Antonino Cirivello nei -51 kg e Ludovica Serain nei -52 kg.