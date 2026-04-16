Taekwondo: stop agli ottavi per Lucrezia Maloberti ai Mondiali Junior 2026

Va in archivio la quinta giornata di competizioni sulla pedana di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di taekwondo dedicati alla categoria Junior. Nella fattispecie sono stati della partita tre rappresentanti della Nazionale italiana, due di questi usciti al primo turno.

L’azzurra a realizzare il percorso più lungo è stata Lucrezia Maloberti, impegnata nella categoria -49 kg femminile; la nostra portacolori ai trentaduesimi ha infatti battuto l’ellenica Lamprini Asimaki per 2-0 (7-3, 14-2). Bene poi quanto successo ai sedicisimi con la vittoria sull’indiana Devanshi Khandelwal pr 2-0 (16-3, 13-0), preludio dell’eliminazione avvenuta agli ottavi contro la cinese Li Mixue per 0-2 (0-3, 0-8).

Out al primo combattimento invece gli altri due azzurri: Luca Fabian Serban, in forza nella -68 kg, è stato battuto dal marocchino Yahya Dahbani per 1-2 (4-6, 5-5, 4-6). Franco Di Palo, nella -63 kg, ha avuto invece la peggio con l’armeno Styopa Yeremyan, passato per 0-2 (9-9, 1-5).

Domani, venerdì 17 aprile, saliranno in pedana per l’Italia Antonino Cirivello (-51 kg), Ludovica Virginia Serain (-52 kg) e Sofia Frassica (-63 kg).