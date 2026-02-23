Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Bulgaria Open: Dell’Aquila, Alessio e Matonti presenti a Sofia

Verso il World Roma Grand Prix 2026 del mese di giugno: scalda sempre più i motori l’Italia del taekwondo, che nel prossimo fine settimana sarà di scena a Sofia per il Bulgaria Open 2026.

Il torneo di classificazione G2, che si terrà il 27 e il 28 febbraio all’Arena 8888, vedrà gli azzurri impegnati in massa sui tatami dell’Est Europa con volontà di cercare riscontri utili anche per proseguire la preparazione in vista dell’evento che aprirà il processo di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Lo staff tecnico del Bel Paese ha scelto di convocare 13 elementi a livello seniores: 9 uomini e 4 donne. Fra loro spiccano i nomi di Vito Dell’Aquila, che dopo l’Austrian Open conferma la volontà di combattere nei -63 kg (rispetto a quei -58 kg dove il pugliese ha vinto tutto, compreso l’oro olimpico a Tokyo), Simone Alessio, che si impegnerà nei -87 kg, e Ilenia Matonti, pronta a combattere nei -53 kg; anche in questo caso con del peso in più rispetto ai -49 kg olimpici nei quali è stata di scena a Parigi 2024.

Di seguito l’elenco completo dei selezionati: oltre a Dell’Aquila, Alessio e Matonti, attenzione anche a Dennis Baretta (-68 kg), Mattia Molin (+87 kg) e Giulia Maggiore (-67 kg).

Taekwondo: i convocati dell’Italia per il Bulgaria Open



Uomini

Gaetano, Cirivello, M-54 kg

Ludovico, Iurlaro, M-63 kg

Vito, Dell’Aquila, M-63 kg

Dennis, Baretta, M-68 kg

Angelo, Mangione, M-74 kg

Emanuele Vittorio, Maturo, M-80 kg

Simone, Alessio, M-87 kg

Matteo, De Angelis, M+87 kg

Mattia, Molin, M+87 kg

Donne

Ilenia Elisabetta, Matonti, F-53 kg

Anna, Frassica, F-53 kg

Lucia, Pezzolla, F-57 kg

Giulia, Maggiore, F-67 kg