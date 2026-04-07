Tanta Italia a Montecarlo con Sinner, Berrettini e Darderi. Debutto anche per Alcaraz

La terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo ribadisce un concetto: è ancora Grand’Italia di scena sui campi del terzo torneo di categoria dell’anno. E l’ordine di gioco di oggi, forse per caso o forse no, ribadisce il concetto: saranno soprattutto una mattina e un primo pomeriggio tutti da vivere. Si chiudono i primi turni, ma entra in scena anche qualche secondo turno.

Si comincerà con Matteo Berrettini, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut. Un confronto che per certi versi è un classico, ma che non si verificava da cinque anni. Nel frattempo è accaduto di tutto: il romano ha vissuto qualsiasi cosa, dalla finale di Wimbledon agli infortuni e poi alle continue risalite, mentre lo spagnolo è semplicemente diventato lontano parente di quello che era riuscito ad arrivare fino alla top ten. Il bilancio tra i due è di 4-1, ma al netto di possibili previsioni di partita lunga la realtà è che tra Berrettini e Bautista Agut nessuna partita è mai andata al terzo set. E l’iberico è anche un ricordo bello per il capitolino: sconfiggendolo, a Gstaad, nel 2018, si regalò il primo titolo sul circuito maggiore.

Un amico tira l’altro, da Berrettini si passa a Jannik Sinner, atteso all’esordio contro il francese Ugo Humbert già a livello di secondo turno. Anche in questo caso c’è un gap di cinque anni tra l’oggi e l’ultima volta in cui i due si sono trovati l’uno di fronte all’altro. Accadde a Roma, nel primo turno del 2021, in cui Jannik vinse in modo molto netto prima di cedere a Rafael Nadal. Era un’epoca di Covid e non c’era pubblico: questa volta ci sarà eccome, e per quelle che sono le abitudini di Montecarlo dovrebbe essere abbastanza equamente diviso tra francesi e italiani, per i quali c’è un legame di grande affetto con il torneo del Principato. L’Humbert degli ultimi due anni non è quello arrivato al numero 13 del mondo, anche se non è calato di così tanto. Resta una situazione che vede il numero 2 ATP chiaramente favorito.

Forse il match più incerto è un altro, ma è sempre difficile dire questo quando a Montecarlo i primi turni regalano accoppiamenti di grandissimo valore (in questo senso aiuta il format a 56). Luciano Darderi, infatti, sarà in campo contemporaneamente a Berrettini, ma avrà il polacco Hubert Hurkacz in una sfida per certi versi molto, molto complessa da prevedere. Vero, il nativo di Villa Gesell è chiamato a imporsi ancora di più sul suo amato rosso che l’anno scorso lo ha visto scalare la classifica. L’ex semifinalista di Wimbledon, però, pur non essendo mai stato un signore del rosso può vantare quarti in tutti i 1000 sulla superficie. Sarà lotta da fondo contro grandi colpi, in una sfida del tutto inedita.

Per quanto riguarda il resto del programma, sarà esordio per Carlos Alcaraz. In campo subito dopo Sinner, lo spagnolo avrà di fronte Sebastian Baez, l’argentino che ha negato a Stan Wawrinka (per ora) di poter giocare con il murciano almeno una volta prima del ritiro. Baez non è comunque avversario da sottovalutare, un argentino che ha nella terra la miglior superficie ed è anche battagliero fino in fondo. Ritorna in campo anche Gael Monfils, per quella che potrebbe essere una sfida ad altissimo spettacolo con Alexander Bublik. Fuochi d’artificio assicurati per il funambolismo sia dell’uno che dell’altro. Da seguire con una certa attenzione anche i primi turni Etcheverry-Dimitrov e Popyrin-Ruud, ma in generale il Campo dei Principi non è da meno rispetto al Centrale intitolato a Ranieri III.