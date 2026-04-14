Taekwondo: Noemi Carboni si ferma ai quarti di finale nel da-4 dei Mondiali Junior

Noemi Carboni è stata la migliore azzurra nel quarto giorno di competizioni in quel di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di taekwondo riservato alla categoria Junior.

L’azzurrina, impegnata nella categoria -42 kg, si è resa infatti artefice di un percorso netto fermatosi ai quarti di finale. In apertura, la nostra portacolori ha battuto la nipponica Asuka Taki per 2-0, per poi arginare la gabonese Hans Beige Boudanza Bekale, sempre per 2-0. Una volta approdata agli ottavi, l’atleta si è imposta sulla portoricana Alisa Bermudez, uscendo in seguito di scena al cospetto della sudcoreana Geunmi Lee (0-2) battagliando nel primo round.

Nella categoria +68 kg Maja Molin ha sconfitto la svedese Annie Hagg (2-0), fermandosi agli ottavi con la coreana Chaeun Lee (0-2). Gianfilippo Bellino invece, nella categoria -45 kg, si è liberato del brasiliano Da Silva Ka Leonez (2-0) e del serbo Mark Stefanov (2-0) prima di essere eliminato dal senegalese El Hadji Wade (0-2),

Destino speculare quello di Gabriele Rosato che, nella -73 kg, è stato eliminato agli ottavi dal coreano Seung Min Ahn dopo aver battuto il giordano Ammar Hamour (2-1) e il belga Oliver Szasz (2-0).