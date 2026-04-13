Taekwondo, Clio Sottile ai piedi del podio nel day-2 dei Mondiali Junior. Italia ancora a bocca asciutta

Si chiude senza medaglie per l’Italia anche la seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento presso il Martial Arts Sports Complex di Tashkent (in Uzbekistan). I tre azzurrini in gara nel day-2 della rassegna iridata giovanile riservata agli atleti nati tra il 2009 ed il 2011 sono stati eliminati purtroppo prima delle semifinali, mancando l’appuntamento con la zona podio.

La migliore di oggi tra gli italiani è stata sicuramente Clio Sottile, che si è spinta fino ai quarti di finale nella -55 kg vincendo tre combattimenti consecutivi senza perdere neanche un round per poi venire sconfitta 2-0 (4-5 e 0-2 i parziali) dalla russa Aminat Ramazanova. Ottima prestazione dunque per la siciliana classe 2010, che vantava già un bronzo agli Europei Cadetti di due anni fa.

Un successo e poi stop ai sedicesimi invece nei -55 kg al maschile per Abderrahman Touiar, eliminato dal kazako Islam Medetbay (medaglia di bronzo) al termine di un match molto equilibrato, mentre è terminato al primo turno il cammino nei -48 kg di Nicolò Sevagian, battuto in due round ma per un’incollatura dal britannico Fabio Carvalho. Domani toccherà ad altri quattro azzurri provare a sbloccare il medagliere della spedizione italiana: Noemi Carboni (-42 kg), Gianfilippo Bellino (-45 kg), Gabriele Rosato (-73 kg) e Maja Molin (+68 kg).