Taekwondo, Gruber e Zappone a ridosso del podio nella quarta giornata dei Mondiali Junior

L’Italia non si sblocca e chiude senza medaglie anche la quarta giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento presso il Martial Arts Sports Complex di Tashkent (in Uzbekistan). I quarti di finale continuano a rappresentare un ostacolo sin qui inscalfibile per la spedizione azzurra, che resta a bocca asciutta pur collezionando altri due piazzamenti a ridosso del podio nel day-4 della rassegna iridata giovanile riservata agli atleti nati tra il 2009 ed il 2011.

Quinto posto mondiale a livello juniores per Anna Gruber (-68 kg) e Andrea Zappone (-78 kg), che si fermano ad un passo dalle semifinali perdendo in due round rispettivamente con la serba Ema Zecirovic (0-6 e 4-12 i parziali) e con il sud coreano Jun Won Jang (5-6, 6-10) dopo aver superato i primi due incontri senza concedere neanche una ripresa agli avversari.

Si è interrotto invece agli ottavi nei -44 kg l’avventura della promettente ligure classe 2010 Virginia Lampis (campionessa mondiale cadetti tre anni fa), che ha ceduto in due round alla croata Petra Ulgesic dopo aver ottenuto due vittorie nei turni preliminari, mentre è uscito subito di scena Alessandro Marinelli nei -59 kg contro il tedesco Yum Nikolai Sparre.

Domani, nella penultima giornata della manifestazione, sarà il turno di altri quattro azzurrini: Luca Fabian Serban (-68 kg), Luca Fabian Serban (-68 kg), Lucrezia Maloberti (-49 kg) e Franco Di Palo (-63 kg).