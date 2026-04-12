Taekwondo
Taekwondo, Vito Antonacci si ferma ai quarti. Italia fuori dal podio nel day-1 ai Mondiali Junior
Va in archivio senza podi per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento presso il Martial Arts Sports Complex di Tashkent (Uzbekistan). I tre azzurri impegnati oggi sulla pedana della capitale uzbeka non sono riusciti a raggiungere le semifinali, vedendo quindi sfumare la medaglia nella rassegna iridata giovanile riservata agli atleti nati tra il 2009 ed il 2011.
Vito Antonacci è stato il migliore degli italiani, dominando due incontri ma fermandosi ai quarti di finale nella categoria +78 kg in seguito alla sconfitta per 2-0 contro il sud coreano Simok Eom (2-14, 5-12). Una vittoria al debutto e poi stop ai sedicesimi nei -46 kg per Nicole Masala, eliminata dalla taiwanese Chieh-Ling Wang (2-14, 1-13).
Niente da fare anche per Alessandra D’Angelo (-59 kg), regolata al primo turno dalla belga Serina Badji al termine di un match estremamente tirato e deciso al fotofinish (4-5, 16-8, 2-3). Domani la squadra azzurra ci riproverà con altri tre rappresentanti in gara: Nicolò Sevagian nella -48 kg, Abderrahman Touiar nella -55 kg e Clio Sottile nella -55 kg.