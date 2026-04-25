Su che canale vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: ci sarà la diretta sulla RAI?

Domani, domenica 26 aprile 2026, andrà in scena la 112ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, corsa che è stata disputata per la prima volta nel 1892, e per questo motivo è soprannominata “La Doyenne“, ovvero “La Decana”.

La gara sarà lunga 259.5 km: per l’ultima delle Classiche delle Ardenne ci saranno la diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (dalle ore 13.00 alle ore 14.45) e Rai 2 HD (dalle ore 14.45), e la diretta streaming gratuita su Rai Play Sport 3 (dalle ore 13.00).

Sarà possibile comunque seguire la gara in diretta streaming in abbonamento su Eurosport 2 HD (dalle 13.30), Discovery Plus (dalle 12.10), HBO Max (dalle 12.10), DAZN (dalle 13.30). La Diretta Live testuale integrale sarà invece fruibile su OA Sport.

CALENDARIO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

Domenica 26 aprile

10.00 Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi: Liegi-Liegi, 259.5 km – Diretta tv su Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45)

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45).

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 (dalle 13.00), Eurosport 2 HD (dalle 13.30), Discovery Plus (dalle 12.10), HBO Max (dalle 12.10), DAZN (dalle 13.30).

Diretta Live testuale: OA Sport.