La stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno 🚴‍♂️🔥

Nella nuova puntata di Bike Today, insieme a Gian Luca Giardini, analizziamo percorso, favoriti e possibili sorprese della storica Doyenne, pronta a regalare spettacolo sulle strade del Belgio.

⭐ Il grande favorito è Tadej Pogacar, campione in carica e due volte iridato, a caccia della terza Monumento del 2026. Ma la concorrenza è di altissimo livello.

⚡ Remco Evenepoel, dopo il dominio all’Amstel Gold Race, arriva in condizioni straordinarie e punta a imporsi sulle strade di casa.

🚀 Occhi puntati anche su Paul Seixas: a soli 19 anni ha già dimostrato alla Freccia Vallone di poter competere con i migliori, diventando una delle rivelazioni più interessanti del panorama mondiale.

🇮🇹 Per l’Italia, riflettori su Giulio Ciccone e Christian Scaroni, pronti a cercare un risultato di prestigio. Intanto cresce l’attesa anche per Giulio Pellizzari, protagonista al Tour of the Alps, che lancia la sfida a Jonas Vingegaard in vista del Giro d’Italia.

🎙️ Analisi, pronostici e tutte le chiavi della corsa più antica del ciclismo mondiale.

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