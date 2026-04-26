Tadej Pogacar multato al termine della Liegi-Bastogne-Liegi. Il motivo della salata sanzione

Si conclude con un leggero imprevisto la domenica perfetta di Tadej Pogacar. Lo sloveno ha da poche ore conquistato la sua quarta Liegi-Bastogne-Liegi in carriera, la terza consecutiva, con una prestazione maiuscola soprattutto in salita. L’ultimo a desistere è stato Paul Seixas, staccato sulla Redoute e secondo al traguardo. La giornata del campione del mondo in carica, oggi vincitore della 13esima Monumento, si è conclusa però con una multa salata.

Nel corso della premiazione, infatti, Pogacar ha indossato una maglia che ha attirato l’attenzione della giuria. Nello specifico, la divisa del balcanico, con la striscia dedicata al campionato iridato, presentava il nome di uno sponsor posizionato in maniera errata. Questa la comunicazione ufficiale della giuria sull’accaduto: “Posizionamento errato della pubblicità sulla maglia del campione del mondo durante la cerimonia di premiazione”.

Una leggera svista che sembra ininfluente ma invece è stata pesantemente punita dalla giuria seguendo il regolamento. Sarà infatti di 5000 franchi svizzeri, circa 5440 euro, la somma che Pogacar (o il team come molto spesso accade) dovrà pagare. Per lo sloveno è la seconda multa della stagione dopo quella del Giro delle Fiandre a causa di un passaggio a livello.