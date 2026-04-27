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Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e Ciccone
L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via.
Il Team Visma | Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La UAE Team Emirates – XRG punta sul lusitano Joao Almeida, mentre la Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley.
La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz. L’uomo di classifica del Team Jayco AlUla sarà l’australiano Ben O’Connor.
In attesa di conoscere le scelte di tutte le squadre, non ancora del tutto svelate, vi proponiamo la startlist del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, che verrà aggiornata quotidianamente fino alla vigilia della partenza dalla Bulgaria, quando verranno ufficializzate tutte le formazioni.
STARTLIST GIRO D’ITALIA 2026
UAE Team Emirates – XRG
NARVAEZ Jhonatan
SOLER Marc
ALMEIDA Joao
VINE Jay
YATES Adam
CHRISTEN Jan
MORGADO Antonio
ARRIETA Igor
Team Visma | Lease a Bike
AFFINI Edoardo
KELDERMAN Wilco
LEMMEN Bart
KIELICH Timo
KUSS Sepp
CAMPENAERTS Victor
PIGANZOLI Davide
VINGEGAARD Jonas
XDS Astana Team
LOPEZ Harold Martin
FORTUNATO Lorenzo
BETTIOL Alberto
BALLERINI Davide
SCARONI Christian
ULISSI Diego
Team Jayco AlUla
ACKERMANN Pascal
HATHERLY Alan
MEZGEC Luka
BOUWMAN Koen
CONCA Filippo
O’CONNOR Ben
Red Bull – BORA – hansgrohe
MOSCON Gianni
ZWIEHOFF Ben
VAN POPPEL Danny
VLASOV Aleksandr
HINDLEY Jai
PELLIZZARI Giulio
Bahrain – Victorious
CARUSO Damiano
EULALIO Afonso
BUITRAGO Santiago
SEGAERT Alec
ZAMBANINI Edoardo
GOVEKAR Matevz
Decathlon CMA CGM Team
NAESEN Oliver
GUDMESTAD Tord
ANDRESEN Tobias Lund
MUHLBERGER Gregor
GALL Felix
NSN Cycling Team
PINARELLO Alessandro
STRONG Corbin
SMITH Dion
SCHULTZ Nick
VERNON Ethan
Movistar Team
LOPEZ Juan Pedro
ROMO Javier
MAS Enric
OLIVEIRA Nelson
RUBIO Einer
Lidl – Trek
SOBRERO Matteo
WALSCHEID Max
MILAN Jonathan
GEE-WEST Derek
CICCONE Giulio
Soudal Quick – Step
ZANA Filippo
STUYVEN Jasper
MAGNIER Paul
LANDA Mikel
EF Education – EasyPost
RAFFERTY Darren
BATTISTELLA Samuele
CARAPAZ Richard
VALGREN Michael
Team Picnic PostNL
MARTINEZ Juan Guillermo
KNOX James
VAN DEN BROEK Frank
VAN UDEN Casper
Unibet Rose Rockets
REINDERS Elmar
POELS Wout
GROENEWEGEN Dylan
DE VRIES Hartthijs
Lotto Intermarché
SLOCK Liam
GUALDI Simone
VAN EETVELT Lennert
INEOS Grenadiers
ARENSMAN Thymen
BERNAL Egan
GANNA Filippo
Uno – X Mobility
SKAARSETH Anders
KULSET Johannes
Alpecin – Premier Tech
GROVES Kaden
BUSATTO Francesco
Tudor Pro Cycling Team
RONDEL Mathys
STORER Michael
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
HARPER Chris
DE LA CRUZ David
Bardiani CSF 7 Saber
TAROZZI Manuele
TURCONI Filippo
Groupama – FDJ United
GERMANI Lorenzo
Team Polti VisitMalta
MAESTRI Mirco