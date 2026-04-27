Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e Ciccone

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via.

Il Team Visma | Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La UAE Team Emirates – XRG punta sul lusitano Joao Almeida, mentre la Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley.

La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz. L’uomo di classifica del Team Jayco AlUla sarà l’australiano Ben O’Connor.

In attesa di conoscere le scelte di tutte le squadre, non ancora del tutto svelate, vi proponiamo la startlist del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, che verrà aggiornata quotidianamente fino alla vigilia della partenza dalla Bulgaria, quando verranno ufficializzate tutte le formazioni.

STARTLIST GIRO D’ITALIA 2026

UAE Team Emirates – XRG

NARVAEZ Jhonatan

SOLER Marc

ALMEIDA Joao

VINE Jay

YATES Adam

CHRISTEN Jan

MORGADO Antonio

ARRIETA Igor

Team Visma | Lease a Bike

AFFINI Edoardo

KELDERMAN Wilco

LEMMEN Bart

KIELICH Timo

KUSS Sepp

CAMPENAERTS Victor

PIGANZOLI Davide

VINGEGAARD Jonas

XDS Astana Team

LOPEZ Harold Martin

FORTUNATO Lorenzo

BETTIOL Alberto

BALLERINI Davide

SCARONI Christian

ULISSI Diego

Team Jayco AlUla

ACKERMANN Pascal

HATHERLY Alan

MEZGEC Luka

BOUWMAN Koen

CONCA Filippo

O’CONNOR Ben

Red Bull – BORA – hansgrohe

MOSCON Gianni

ZWIEHOFF Ben

VAN POPPEL Danny

VLASOV Aleksandr

HINDLEY Jai

PELLIZZARI Giulio

Bahrain – Victorious

CARUSO Damiano

EULALIO Afonso

BUITRAGO Santiago

SEGAERT Alec

ZAMBANINI Edoardo

GOVEKAR Matevz

Decathlon CMA CGM Team

NAESEN Oliver

GUDMESTAD Tord

ANDRESEN Tobias Lund

MUHLBERGER Gregor

GALL Felix

NSN Cycling Team

PINARELLO Alessandro

STRONG Corbin

SMITH Dion

SCHULTZ Nick

VERNON Ethan

Movistar Team

LOPEZ Juan Pedro

ROMO Javier

MAS Enric

OLIVEIRA Nelson

RUBIO Einer

Lidl – Trek

SOBRERO Matteo

WALSCHEID Max

MILAN Jonathan

GEE-WEST Derek

CICCONE Giulio

Soudal Quick – Step

ZANA Filippo

STUYVEN Jasper

MAGNIER Paul

LANDA Mikel

EF Education – EasyPost

RAFFERTY Darren

BATTISTELLA Samuele

CARAPAZ Richard

VALGREN Michael

Team Picnic PostNL

MARTINEZ Juan Guillermo

KNOX James

VAN DEN BROEK Frank

VAN UDEN Casper

Unibet Rose Rockets

REINDERS Elmar

POELS Wout

GROENEWEGEN Dylan

DE VRIES Hartthijs

Lotto Intermarché

SLOCK Liam

GUALDI Simone

VAN EETVELT Lennert

INEOS Grenadiers

ARENSMAN Thymen

BERNAL Egan

GANNA Filippo

Uno – X Mobility

SKAARSETH Anders

KULSET Johannes

Alpecin – Premier Tech

GROVES Kaden

BUSATTO Francesco

Tudor Pro Cycling Team

RONDEL Mathys

STORER Michael

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

HARPER Chris

DE LA CRUZ David

Bardiani CSF 7 Saber

TAROZZI Manuele

TURCONI Filippo

Groupama – FDJ United

GERMANI Lorenzo

Team Polti VisitMalta

MAESTRI Mirco