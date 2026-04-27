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Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e Ciccone

Pubblicato

5 minuti fa

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Per approfondire:
Giro d'Italia 2026
Trofeo Giro d'Italia 2026 / LaPresse

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via.

Il Team Visma | Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La UAE Team Emirates – XRG punta sul lusitano Joao Almeida, mentre la Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley.

La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz. L’uomo di classifica del Team Jayco AlUla sarà l’australiano Ben O’Connor.

In attesa di conoscere le scelte di tutte le squadre, non ancora del tutto svelate, vi proponiamo la startlist del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, che verrà aggiornata quotidianamente fino alla vigilia della partenza dalla Bulgaria, quando verranno ufficializzate tutte le formazioni.

STARTLIST GIRO D’ITALIA 2026

UAE Team Emirates – XRG
NARVAEZ Jhonatan
SOLER Marc
ALMEIDA Joao
VINE Jay
YATES Adam
CHRISTEN Jan
MORGADO Antonio
ARRIETA Igor

Team Visma | Lease a Bike
AFFINI Edoardo
KELDERMAN Wilco
LEMMEN Bart
KIELICH Timo
KUSS Sepp
CAMPENAERTS Victor
PIGANZOLI Davide
VINGEGAARD Jonas

XDS Astana Team
LOPEZ Harold Martin
FORTUNATO Lorenzo
BETTIOL Alberto
BALLERINI Davide
SCARONI Christian
ULISSI Diego

Team Jayco AlUla
ACKERMANN Pascal
HATHERLY Alan
MEZGEC Luka
BOUWMAN Koen
CONCA Filippo
O’CONNOR Ben

Red Bull – BORA – hansgrohe
MOSCON Gianni
ZWIEHOFF Ben
VAN POPPEL Danny
VLASOV Aleksandr
HINDLEY Jai
PELLIZZARI Giulio

Bahrain – Victorious
CARUSO Damiano
EULALIO Afonso
BUITRAGO Santiago
SEGAERT Alec
ZAMBANINI Edoardo
GOVEKAR Matevz

Decathlon CMA CGM Team
NAESEN Oliver
GUDMESTAD Tord
ANDRESEN Tobias Lund
MUHLBERGER Gregor
GALL Felix

NSN Cycling Team
PINARELLO Alessandro
STRONG Corbin
SMITH Dion
SCHULTZ Nick
VERNON Ethan

Movistar Team
LOPEZ Juan Pedro
ROMO Javier
MAS Enric
OLIVEIRA Nelson
RUBIO Einer

Lidl – Trek
SOBRERO Matteo
WALSCHEID Max
MILAN Jonathan
GEE-WEST Derek
CICCONE Giulio

Soudal Quick – Step
ZANA Filippo
STUYVEN Jasper
MAGNIER Paul
LANDA Mikel

EF Education – EasyPost
RAFFERTY Darren
BATTISTELLA Samuele
CARAPAZ Richard
VALGREN Michael

Team Picnic PostNL
MARTINEZ Juan Guillermo
KNOX James
VAN DEN BROEK Frank
VAN UDEN Casper

Unibet Rose Rockets
REINDERS Elmar
POELS Wout
GROENEWEGEN Dylan
DE VRIES Hartthijs

Lotto Intermarché
SLOCK Liam
GUALDI Simone
VAN EETVELT Lennert

INEOS Grenadiers
ARENSMAN Thymen
BERNAL Egan
GANNA Filippo

Uno – X Mobility
SKAARSETH Anders
KULSET Johannes

Alpecin – Premier Tech
GROVES Kaden
BUSATTO Francesco

Tudor Pro Cycling Team
RONDEL Mathys
STORER Michael

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
HARPER Chris
DE LA CRUZ David

Bardiani CSF 7 Saber
TAROZZI Manuele
TURCONI Filippo

Groupama – FDJ United
GERMANI Lorenzo

Team Polti VisitMalta
MAESTRI Mirco

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