Giro di Romandia 2026: la startlist e chi parteciperà. C’è Tadej Pogacar!
Sarà un’edizione spettacolare quella numero 79 del Giro di Romandia. Spazio infatti al debutto nella corsa elvetica del due volte campione del mondo e recente vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi Tadej Pogacar. Basta e avanza la presenza dello sloveno per animare la gara a tappe svizzera, ma da segnalare una startlist di eccellente qualità con anche la coppia RedBull formata da Florian Lipowitz e Primoz Roglic, oltre che l’azzurro Antonio Tiberi.
Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.
STARTLIST GIRO DI ROMANDIA 2026
BAHRAIN VICTORIOUS ✓
Caruso Damiano
Gradek Kamil
Martinez Lenny
Stannard Robert
Tiberi Antonio
Valter Attila
Van Mechelen Vlad Henri
EF EDUCATION-EASYPOST
Beloki Fernandez Markel
Leonard Michael Shea
Nerurkar Lukas
Shaw James
Steinhauser Georg
Sweeny Harrison
Van der Lee Jardi
GROUPAMA FDJ-UNITED
Berthet Clement
Cavagna Rémi
Decomble Maxime
Gaudu David
Germani Lorenzo
Kench Joshua
Rochas Remy
INEOS GRENADIERS
August Andrew
De Plus Laurens
Godon Dorion
Jungels Bob
Kwiatkowski Michal
Langellotti Victor
Onley Oscar
LIDL-TREK
Bernard Julien
Konrad Patrick
Mosca Jacopo
Oomen Sam
Philipsen Albert Withen
Skujins Toms
Söderqvist Jakob
MOVISTAR TEAM
Arcas Jorge
Castrillo Pablo
Cepeda Jefferson
Novak Pavel
Serrano Gonzalo
Maciejuk Filip
Torres Albert
NSN CYCLING TEAM
Bennett George
Blackmore Joseph Peter
Coté Pier-André
Frigo Marco
Lutsenko Alexey
Raisberg Nadav
Van Tricht Floris
RED BULL-BORA-HANSGROHE
Boichis Adrien
Cattaneo Mattia
Lipowitz Florian
Martinez Daniel Felipe
Roglič Primož
Tratnik Jan
Tuckwell Luke
SOUDAL QUICK-STEP
Cras Steff
Hayter Ethan
Lecerf Junior
Paret-Peintre Valentin
Pedersen Casper Phillip
Vansevenant Mauri
Vervaeke Louis
TEAM JAYCO ALULA
Conca Filippo
De Pretto Davide
Gamper Patrick
Hellemose Asbjorn
McKenzie Hamish
Plapp Lucas
Schmid Mauro
TEAM PICNIC POSTNL
Corkery Dillon
De Jong Timo
Knok James
Peace Oliver
Renard-Haquin Henri-François
Van den Broek Frank
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
Graat Tijmen
Huising Menno
Kruijswijk Steven
Mattio Pietro
Nordhagen Jorgen
Schiffer Anton
Zingle Axel
UEA TEAM EMIRATES XRG ✓
Pogačar Tadej
Groβschartner Felix
Laengen Vegard Stake
Novak Domen
Oliveira Alves Ivo Emmanuel
Sivakov Pavel
Vermaerke Kevin
XDS ASTANA TEAM
Fortunato Lorenzo
Higuita Sergio
Kajamini Florian Samuel
Kuzmin Anton
Rodriguez Cristian
Schrettl Marco
Toneatti Davide
TUDOR PRO CYCLING TEAM
Brenner Marco
Donzé Robin
Lienhard Fabien
Suter Joel
Thalmann Roland
Voisard Yannis
Wirtgen Luc