Definito l’orario del quarto di finale di Sinner a Madrid: si vedrà su TV8?

Back-to-back in vista per Jannik Sinner, che tornerà in campo mercoledì 29 aprile all’indomani della vittoria sul britannico Cameron Norris per affrontare uno tra lo spagnolo Rafael Jodar ed il ceco Vit Kopriva nel primo quarto di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 dell’anno e terzultimo grande appuntamento della stagione sulla terra rossa in attesa di Roma e Parigi.

Il numero uno al mondo dovrà giocare dunque per due giorni di seguito (proprio come il suo avversario di turno), presidiando la parte alta del tabellone madrileno in qualità di prima testa di serie del torneo. Il fuoriclasse azzurro va a caccia del 26° successo consecutivo a livello 1000, che gli consentirebbe di avvicinarsi ulteriormente ad uno dei pochi titoli sin qui assenti nella sua bacheca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming del match con protagonista Jannik Sinner in occasione dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO QUARTO DI FINALE SINNER ATP MADRID 2026

Mercoledì 29 aprile

Manolo Santana Stadium – Inizio alle ore 13.00

K. Pliskova vs A. Potapova

A seguire, ma non prima delle 16.00

Jannik Sinner vs Vit Kopriva o Rafael Jodar – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA QUARTO DI FINALE SINNER ATP MADRID 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.