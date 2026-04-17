Soncin carica le azzurre: “A Copenaghen per cambiare le gerarchie del girone”

Nella quarta giornata del girone A delle Qualificazioni Mondiali di calcio femminile, competizione che si disputerà nel 2027, l’Italia affronta al Parken Stadium di Copenhagen la Danimarca, fischio d’inizio previsto domani alle 15:00, con l’intento di portare a casa quel risultato positivo che potrebbe cambiare le gerarchie del girone e consentire di raggiungere le danesi che sono al comando con sette punti. Alla vigilia il tecnico Andrea Soncin ha caricato la squadra in conferenza stampa.

La pressione che deriva dall’indossare la maglia azzurra e l’importanza del match di domani: “La pressione c’è così come un profondo senso di responsabilità, che dobbiamo avere sempre quando indossiamo questa maglia. In un girone così corto le gerarchie cambiano di partita in partita. Siamo qui per cambiarle ancora di più: abbiamo l’opportunità di rimettere tutto in gioco fino all’ultimo secondo dell’ultima sfida“.

Sul valore simbolico del braccialetto rosso regalato alle calciatrici e ai membri dello staff: “Volevo mandare è un messaggio di forza, coraggio e intensità, fisica e mentale. E anche di protezione: ognuna di loro deve sempre sentire il supporto delle compagne“.

Sul ruolo dell’allenatore: “È proprio questo il ruolo e il lavoro dell’allenatore. Fare l’equilibrista tra l’esigenza nella vittoria e la tolleranza nei momenti difficili. Ora mi trovo a gestire l’euforia di un grande risultato, ma la maturità raggiunta da queste ragazze fa sì che il compito sia semplice. Sono loro che hanno fatto diventare facile l’incontro con la Serbia. Mi stanno trasmettendo tanta energia, c’è grande convinzione e lo si percepisce anche dal tono di voce che sta usando Cecilia“.