Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica dell’Italia. La Danimarca cambia tutto

La vittoria è arrivata, ma il percorso rimane in salita per la Nazionale italiana di calcio femminile. Le azzurre, impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali 2027, hanno nettamente sconfitto in trasferta la Serbia. Un sonante 6-0 per la formazione allenata da Andrea Soncin che si è sbloccata dopo che nelle prime due partite aveva ottenuto un punto in due partite, senza realizzare alcuna rete.

La situazione rimane, comunque, non agevole se si punta al primato del proprio raggruppamento e quindi alla qualificazione diretta alla fase finale della rassegna iridata. La vittoria all’ultimo secondo della Danimarca in casa contro la Svezia mette in una condizione poco favorevole le nostre portacolori.

Con questo risultato, infatti, le danesi guidano le fila della classifica con 7 punti, 3 in più delle svedesi e delle italiane. Le ragazze di Soncin sono terze, allo stato attuale delle cose, per aver perso lo scontro diretto contro le scandinave. A questo punto, sabato 18 aprile alle ore 15:00, la Nazionale femminile cercherà di espugnare il campo della Danimarca per provare a fare saltare il banco.

A giugno poi ci saranno le due giornate conclusive, che definiranno la classifica finale, con l’Italia che prima ospiterà la Serbia e poi chiuderà in terra svedese, mentre la Danimarca prima ospiterà la Svezia e poi terminerà sul campo delle serbwe. I play-off, giova ricordarlo, sono assicurati comunque per le altre tre squadre del raggruppamento.

CLASSIFICA GIRONE QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

1) Danimarca 7 punti (Differenza reti +3)

2) Svezia 4 punti (Differenza reti 0)

3) Italia 4 punti (Differenza reti +5) *pesa lo scontro diretto sfavorevole contro la Svezia

4) Serbia 1 punto (Differenza reti -8)