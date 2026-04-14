Andrea Soncin: “È il risultato che cercavamo, continuiamo a lottare per il nostro sogno”

La vittoria è arrivata per la Nazionale italiana di calcio femminile, impegnata nel terzo incontro della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali 2027. Dopo aver ottenuto solo un punto nelle prime due partite disputate in casa contro la Svezia e la Danimarca, le azzurre andavano in cerca di quel successo che mancava dai quarti di finali degli Europei dell’anno scorso contro la Norvegia.

Nell’impegno in trasferta contro la Serbia, la compagine allenata da Andrea Soncin si è scatenata, concludendo con un tennistico 6-0. Un risultato che fa morale, ma non facilita più di tanto il percorso delle calciatrici nostrane nella conquista dell’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata.

Visto il successo all’ultimo secondo della Danimarca sul campo della Svezia, le danesi sono balzate in testa alla classifica del raggruppamento con 7 punti e 3 lunghezze di margine nei confronti delle svedesi e delle azzurre. A questo punto, il match di sabato 18 aprile a Copenaghen sarà estremamente importante la squadra di Soncin, che cercherà di replicare quanto fatto nell’ultima trasferta in terra danese. Il riferimento è al 3-0 in Nations League.

“È il risultato che cercavamo – ha commentato il Ct (fonte: FIGC) – e che ci permette di guardare alla prossima partita con ancora più convinzione. C’è stata tanta energia da parte di tutte, ma bisogna subito pensare al match di Copenaghen perché vogliamo continuare a lottare per il nostro sogno”.