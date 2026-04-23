Sollevamento pesi, Toko Kegne abdica dopo due titoli europei e chiude fuori dal podio nei -77 kg

Prestazione discreta ma risultato finale al di sotto delle aspettative per Genna Toko Kegne, impegnata nell’ultima gara in programma nella quinta giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in corso di svolgimento sulla pedana georgiana di Batumi. La rappresentante italiana, impegnata nel gruppo A della categoria olimpica -77 kg, è rimasta purtroppo fuori dal podio continentale non riuscendo a migliorare i propri primati nazionali.

L’italo-camerunense, bi-campionessa d’Europa nei -76 kg (2024 e 2025), ha fallito l’impresa quasi impossibile della tripletta archiviando un deludente sesto posto con 235 kg di totale. Toko Kegne, dopo aver superato le prime due prove da 100 e 105 kg (a una lunghezza dal suo record), è incappata in un nullo a 108 kg non andando oltre la settima piazza nell’esercizio di strappo.

La 23enne azzurra ha provato poi la grande rimonta nella seconda metà della competizione, affidandosi al suo ottimo potenziale nell’esercizio di slancio ma completando positivamente solo la prima alzata da 130 kg e fallendo le due prove conclusive da 135 e 137 kg che le avrebbero consentito perlomeno di agguantare una medaglia di specialità (ma non il podio nel concorso generale).

Vince la ventenne finlandese Janette Ylisoini, che realizza il nuovo record continentale juniores di strappo (113 kg) e soprattutto di totale (247 kg) aggiudicandosi il titolo europeo assoluto davanti alla giovanissima russa classe 2008 Varvara Kuzminova (244 kg) e all’ucraina Iryna Dombrovska (243 kg). Oro di slancio con 136 kg dopo tre nulli nello strappo infine per la 19enne armena Anna Amroyan.