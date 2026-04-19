Sollevamento pesi, Nina Sterckx trionfa nella categoria -53 agli Europei. Assente Celine Ludovica Delia

Termina con il trionfo di Nina Sterckx la gara riservata alla categoria 53 kg femminile, segmento valido per i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi. Buona la prova della belga che, nella fattispecie, si è imposta di una sola misura, facendo la differenza con lo slancio.

Prestazione comunque pulita per la pesista che, nello strappo, ha orchestrato una progressione partita con 88 kg, proseguita con 91 kg e terminata con 94 kg, uno in meno rispetto alla romena Mihaela Valentina Cambei, brava ad alzare 95 kg ottenendo così l’oro di specialità.

Poi nel secondo segmento Sterckx ha prima tirato su 107 kg, per poi sbagliare l’alzata di 112 kg terminando con un poderoso sollevamento da 116 kg che ha portato il suo totale a quota 210 kg. Ha provato a rimanere in scia la diretta avversaria Cambei, tradita però all’ultimo tentativo, dove non è riuscita a chiudere 117 kg, fermandosi quindi a 209 kg (95 kg+114 kg).

Al terzo posto si è infine accomodata la turca Cansel Ozkan, la quale ha raggiunto la somma totale di 198 kg maturata grazie ai 92 kg di strappo ed i 106 kg di slancio. Non è stata della partita l’azzurra Celine Ludovica Delia che, dopo un controllo medico, ha rilevato un problema all’articolazione della spalla.