Sollevamento Pesi
Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei
Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi. Buona prova del bulgaro, il quale ha preso il largo grazie alla migliore misura trovata nello slancio.
Ma andiamo con ordine. Il pesista nello strappo ha tirato su 120 kg, quinta misura complessiva, per poi prendere il largo nel secondo segmento dove, a seguito di due tentativi non andati a buon fine, è riuscito a tirare su 155 kg, arrivando al totale di 275 kg, una misura in più rispetto all’aumento Garnik Cholakyan, argento con 274 kg (124 kg + 150 kg).
Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato il turco Yigif Erdogan, il quale ha totalizzato 269 kg (121 kg + 148 kg). Da segnalare l’oro di strappo del padrone di casa georgiano Goderdzi Berdelidze, abile a sollevare 125 kg per poi non prendere parte alla prova di slancio.
Ricordiamo che in questa gara non era presente alcun rappresentante della squadra italiana.