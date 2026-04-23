Softball, svelato il calendario dell’Italia nella prima fase dei Mondiali

L’Italia conosce il proprio cammino nella prima fase dei Mondiali 2026-2027 di softball: la WBSC, infatti, ha diramato il calendario del Gruppo A, che comprende anche le azzurre, in programma a Praga, in Cechia, dal 16 al 20 giugno.

L’Italia dell’head coach Craig Montvidas aprirà le danze martedì 16 giugno a mezzogiorno contro il Canada, poi sarà attesa da un doppio impegno mercoledì 17, con Cina Taipei alle 13.00 e con la Cechia alle 19.00. Giovedì 18 giugno sarò la volta dell’Australia alle ore 13.00, infine venerdì 19 si chiuderà con Cuba alle 10.00.

I play-off si disputeranno sabato 20 giugno: si qualificheranno alle Finali, previste dal 5 all’11 aprile 2027 a Brisbane, in Australia, le prime due classificate di ciascun girone, a cui si aggiungeranno due wild card. L’Australia, Paese ospitante, qualora non dovesse rientrare tra le prime due, riceverà una delle due wild card.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Martedì 16 giugno, ore 12.00: Italia-Canada

Mercoledì 17 giugno, ore 13.00: Italia-Cina Taipei

Mercoledì 17 giugno, ore 19.00: Italia-Cechia

Giovedì 18 giugno, ore 13.00: Italia-Australia

Venerdì 19 giugno, ore 10.00: Italia-Cuba

Sabato 20 giugno: play-off