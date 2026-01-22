Softball, Di Pancrazio al termine del ritiro in Messico: “Settimane che hanno unito la squadra, ora i prossimi impegni”

Dopo giorni di intenso lavoro, la Nazionale italiana di softball ha terminato l’oltremodo impegnativo raduno invernale svolto in Messico. Tantissimi gli spunti raccolti tra sessioni e partite da coach Greg Montvidas; le azzurre infatti nei sei match disputati (rispettivamente contro le Las Bravas e le Diablos Rojos) hanno collezionato cinque successi ed una sola sconfitta, gettando così ottime basi in ottica futura.

Tra la squadra emerge una certa soddisfazione, come ribadito anche da Felicia Di Pancrazio, giocatrice fondamentale del roster tricolore che ha fornito ai microfoni Federali un piccolo bilancio dell’avventura messicana, ricordando i prossimi, delicatissimi, appuntamenti che dovranno affrontare lei e le sue compagne:

“Sono state delle settimane veramente belle, molto impegnative dal punto di vista sportivo, mentale, ma ci hanno unito ancora di più come squadra e siamo pronti a tutti gli obiettivi che avremo nel corso della stagione – ha detto Di Pancrazio – Abbiamo tanti obiettivi, il primo appunto sono le qualificazioni per il Mondiale in questo 2026 che è un piccolo tassello per arrivare al nostro obiettivo finale che sono le Olimpiadi”.

Di Pancarazio ha infine aggiunto: “Sono molto felice dal punto di vista personale, credo che ogni volta stare qui con queste ragazze è una crescita e e quindi sono molto felice”.