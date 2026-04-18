Sofia Raffaeli lontana dal podio in Coppa del Mondo, Onofriichuk si consacra davanti alla Campionessa Olimpica

Sofia Raffaeli è rimasta lontana dal podio nel concorso generale individuale che ha animato la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Dopo aver chiuso la prima metà di gara al sesto posto (27.900 con le clavette e 27.000 con il nastro), la fuoriclasse marchigiana si è cimentata con il cerchio (28.950) e con la palla (27.250), non riuscendo però a recuperare terreno nei confronti delle rivali e a battagliare per una posizione di maggior rilievo.

Il bronzo olimpico e mondiale ha terminato l’all-around in sesta posizione con il punteggio complessivo di 111.100, non riuscendo a confermarsi sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante dopo la terza piazza conseguita un mesetto fa in occasione della prova d’apertura disputata a Sòfia (Bulgaria). Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle non ha saputo confermare la propria tradizione favorevole sulla pedana di Baku (Azerbaijan), dove l’anno scorso vinse in Coppa della Modo e la European Cup.

La 22enne ha assistito da lontano al trionfo della talentuosa ucraina Taisiia Onofriichuk (115.650), che ha saputo bissare il sigillo confezionato nella tappa d’apertura, regolando con margine la tedesca Darja Varfolomeev (114.750 per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica). Terzo posizione per per la bulgara Stiliana Nikolova (114.050), che si è lasciata alle spalle l’uzbeka Takhmina Ikromova (112.550) e la russa Sofiia Ilteriakova (111.400): nei fatti Raffaeli è rimasta lontana tre punti dal podio.

Tara Dragas ha concluso al tredicesimo posto con il punteggio complessivo di 106.400 (24.500 al cerchio, 27.050 con la palla, 28.800 con le clavette, 26.050 con il nastro). Domenica 19 aprile si disputeranno le finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nell’all-around): Raffaeli sarà della partita con cerchio, palla, nastro e Dragas si cimenterà con le clavette.