Ginnastica ritmica, Italia nella pancia del gruppo a metà gara in Coppa del Mondo. Tornano le Farfalle di Chieti

L’Italia occupa il settimo posto provvisorio a metà del concorso generale per gruppi che ha aperto la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La nostra Nazionale ha eseguito un discreto esercizio con le cinque palle ed è stata valutata con il punteggio di 24.000, accusando un distacco importante dalle migliori compagini sulla pedana di Baku (Azerbaijan): la Spagna primeggia con 27.200, davanti a Israele (26.700) e alla Russia (26.550).

Le azzurre si trovano alle spalle anche del Brasile (25.900), dell’Ungheria (25.700) della Germania (24.750), ma sono riuscite a precedere compagini quotate come il Giappone (22.750), l’Uzbekistan (22.500) e la Bielorussia (22.200), soltanto dodicesima la forte Bulgaria (21.150) e fallosa anche l’Ucraina (quindicesima con 19.950). L’Italia proverà a rimontare qualche posizione nell’esercizio misto con clavette e nastri in programma sabato 18 aprile.

A gareggiare in questa occasione sono state le Farfalle di Chieti con la formazione composta da Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani. Questa squadra è tornata in scena dopo la nona piazza conseguita in occasione della tappa d’apertura del massimo circuito internazionale disputata un mese fa a Sòfia. Ricordiamo che il Bel Paese sta alternando il sodalizio di Chieti con le Farfalle di Desio, per poi prendere una decisione in vista degli Europei di maggio e dei Mondiali di agosto.