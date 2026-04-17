Sofia Raffaeli deve inseguire a metà gara. Onofriichuk sorprende Varfolomeev in Coppa del Mondo

Sofia Raffaeli ha commesso degli errori nella prima metà del concorso generale individuale che sta animando la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, incappando in alcune sbavature che hanno avuto un peso rilevante sulle valutazioni: 27.900 con le clavette e 27.000 con il nastro, per un totale di 54.900 che la relega in sesta posizione provvisoria. e che rende complicato l’assalto al podio dopo la terza piazza conquistata un mesetto fa in occasione dell’esordio stagionale in questa kermesse.

Il bronzo olimpico e mondiale si trova a debita distanza dall’ucraina Taisiia Onofriichuk (58.800 per la vincitrice della prima tappa disputata a Sòfia), dalla tedesca Darja Varfolomeev (57.000, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e detentrice del titolo iridato che si è esibita con cerchio e palla) e dall’uzbeka Takhmina Ikromova (56.600). L’azzurra si trova alle spalle anche della bulgara Stiliana Nikolova (55.500 per l’argento mondiale) e dell’israeliana Meital Sumkin (55.300).

La fuoriclasse marchigiana sarà chiamata a una rimonta importante nella seconda parte dell’all-around, che andrà in scena sabato 18 aprile: serviranno due esercizi di spessore tra cerchio e palla per inseguire il podio a Baku (Azerbaijan), località dove lo scorso anno vinse la gara di Coppa del Mondo e anche la European Cup. Venerdì complesso per Tara Dragas, che ha commesso errori al cerchio (24.500) ed è stata valutata con 27.050, chiudendo al 19mo posto con il totale di 51.550.