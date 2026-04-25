Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo la bella affermazione ottenuta venerdì mattina all’esordio contro il polacco Hubert Hurkacz, superato dopo due set convincenti, il tennista italiano dovrà incrociare un rivale indubbiamente molto insidioso, che al debutto aveva regolato il bosniaco Damir Dzumhur in due autorevoli parziali. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, con l’azzurro favorito nel pronostico della vigilia.

L’appuntamento è per domenica 26 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium (il Campo Centrale): ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra la rumena Sorana Cirstea e la statunitense Coco Gauff, poi toccherà al nostro portacolori. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare sulla terra rossa della capitale spagnola contro il vincente del match tra il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Alex Michelsen (rispettivamente numeri 11 e 33 del seeding).

Il 24enne italiano, numero 9 del mondo e reduce dalla sconfitta subita ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona contro il francese Arthur Fils, incrocerà il 29enne, numero 33 del ranking ATP. L’olandese ha avuto la meglio nei due precedenti disputati (per le statistiche è solo uno sul circuito maggiore): 6-4, 7-6(8) nel terzo turno delle qualificazioni agli Australian Open 2020 (ma il toscano era davvero alle primissime armi); 3-6, 7-6(7), 7-6(3) nei sedicesimi di finale di Rotterdam nel 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Griekspoor, terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il confronto sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati: il canale esatto verrà definito in mattinata. Garantita la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-GRIEKSPOOR ATP MADRID

Domenica 26 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Tallon Griekspoor

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium, si giocherà Cirstea-Gauff. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-GRIEKSPOOR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.