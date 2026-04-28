Sinner-Jodar si vedrà su TV8? Orario, canali esatti, streaming

I quarti di finale del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si apriranno mercoledì 29 aprile: scenderanno in campo l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e lo spagnolo Rafael Jodar, che ha ricevuto una wild card per il main draw.

Il match che vedrà protagonista il tennista italiano ed il padrone di casa iberico sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 13.00 con Pliskova-Potapova, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

Non sarà prevista alcuna diretta tv in chiaro, né una diretta streaming gratuita del match: sia TV8 HD che tv8.it non trasmetteranno l’incontro tra Jannik Sinner e Rafael Jodar, neppure in differita. Sarà possibile seguire la sfida tra i due soltanto in abbonamento.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SINNER-JODAR

Mercoledì 29 aprile

Manolo Santana Stadium – Dalle ore 13.00

Karolina Pliskova (Cechia) – Anastasia Potapova (Austria, LL)



Non prima delle ore 16.00

Jannik Sinner (Italia, 1) – Rafael Jodar (Spagna, WC) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-JODAR: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.