Sinner-Fils si vedrà in chiaro su TV8? Il precedente della semifinale di Montecarlo

Le semifinali del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si disputeranno entrambe venerdì 1° maggio: l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, affronterà il transalpino Arthur Fils, numero 21 del seeding.

Entrambi match del penultimo atto si giocheranno sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 13.30 con la prima semifinale di doppio femminile: il primo match di singolare maschile è previsto nella sessione pomeridiana, mentre l’altro si disputerà nella sessione serale, con inizio non prima delle ore 20.00.

Il match con l’italiano dovrebbe disputarsi nella sessione pomeridiana. Al momento non è stata prevista alcuna diretta tv in chiaro, né una diretta streaming gratuita del match: nel torneo di Montecarlo, però, sia TV8 HD che tv8.it trasmisero la semifinale con Jannik Sinner in differita di un’ora rispetto alla disputa del match.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nelle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SINNER-FILS

Venerdì 1° maggio

Manolo Santana Stadium – Sessione pomeridiana – Dalle ore 13.30

Prima semifinale doppio femminile

Prima semifinale singolare maschile (Probabilmente Sinner-Fils) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Sessione serale – Non prima delle ore 20.00

Seconda semifinale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Seconda semifinale doppio femminile

PROGRAMMA SINNER-FILS: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Al momento non prevista diretta su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV. Al momento non prevista diretta su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.