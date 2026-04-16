Jannik Sinner giocherà a Madrid? Caja Magica sconsigliabile per Parigi, ma c’è un conto aperto…

Il momento di Jannik Sinner impone una riflessione che va oltre la semplice scelta di calendario: la possibile partecipazione al Mutua Madrid Open diventa infatti uno snodo strategico tra gestione fisica, ambizioni storiche e preparazione agli appuntamenti chiave della stagione sulla terra battuta.

Dopo un tour de force semplicemente straordinario – culminato nei trionfi a Indian Wells Masters, Miami Open e Monte Carlo Masters – l’altoatesino ha scelto di rallentare. Diciassette partite in poco più di un mese rappresentano un carico fisico e mentale notevole, sostenuto in passato, a questi livelli, soltanto da Novak Djokovic nel 2015. Un dato che fotografa con precisione la dimensione raggiunta oggi dal numero uno del mondo.

Proprio questa centralità nel circuito rende ogni decisione particolarmente delicata. Madrid si inserisce in un segmento di calendario che conduce direttamente agli Internazionali d’Italia e soprattutto al Roland Garros, vero obiettivo dichiarato della stagione. In quest’ottica, la Caja Mágica presenta più di un’incognita: l’altitudine accelera le condizioni di gioco, la terra è più rapida e scivolosa rispetto a quella romana o parigina, e non va dimenticato un passato complicato per Sinner tra adattamento tecnico e fattori fisici, come l’allergia al polline.

Eppure, ridurre la questione a una valutazione prudenziale sarebbe limitante. Il Sinner visto tra marzo e aprile sembra infatti in grado di dominare anche contesti meno congeniali, sfruttando proprio quelle condizioni rapide che esaltano la sua potenza e la pulizia dei colpi. In questo senso, Madrid potrebbe trasformarsi da rischio a opportunità: accumulare partite, consolidare fiducia e arrivare a Parigi con un ritmo competitivo ancora più elevato.

C’è poi una dimensione storica che pesa. La partecipazione al torneo spagnolo aprirebbe scenari di assoluto rilievo: dalla possibilità di conquistare un quinto Masters 1000 consecutivo – impresa mai riuscita nel circuito maschile – fino al completamento di un percorso straordinario nei grandi tornei. Sinner potrebbe infatti diventare il più giovane di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i nove Masters 1000, sottraendo un primato a Djokovic e affiancandosi, per completezza, a leggende come Rafael Nadal e Roger Federer.

Non meno significativo sarebbe l’eventuale successo in un ottavo Masters diverso, che lo avvicinerebbe ulteriormente all’unicità del serbo, unico ad aver completato la collezione. Madrid, quindi, non è soltanto una tappa opzionale, ma un crocevia tra prudenza e ambizione, sullo sfondo del primato mondiale attualmente conquistato.