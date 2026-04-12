Simone Vagnozzi: “Una cosa di Sinner mi rende davvero felice. A Indian Wells non c’ero, ma con Cahill…”

Simone Vagnozzi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di Jannik Sinner nella finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, sottolineando le difficoltà affrontate dall’azzurro dopo il Sunshine Double, con pochissimo tempo a disposizione per adattarsi alla terra battuta europea.

La gioia di Vagnozzi per il terzo successo consecutivo dopo Indian Wells e Miami: “Siamo ovviamente molto contenti, perché vincere un titolo Major sulla terra battuta era uno dei nostri obiettivi quest’anno. Non avremmo potuto sognare un modo migliore per iniziare. Oggi, credo che ciò che mi rende più felice sia che, dopo Miami e Indian Wells, dopo un mese davvero difficile, è arrivato qui e, giorno dopo giorno, per tutto il torneo, ha migliorato il suo gioco. Oggi non è stato facile viste le condizioni. C’era molto vento. Ma è riuscito a vincere ogni punto. La partita è stata molto combattuta, quindi tatticamente ha giocato davvero bene oggi. Non è stato facile con il vento, ma ha disputato una partita davvero, davvero solida“.

Il gioco di Sinner si è adattato giorno dopo giorno alle nuove condizioni: “Dopo Miami si è preso due giorni di riposo e martedì abbiamo iniziato a familiarizzare un po’ con il campo, con gli scivolamenti sulla terra battuta, perché è il movimento che differisce maggiormente tra il cemento e la terra rossa. Poi abbiamo iniziato a giocare con un po’ più di spin, aprendo un po’ di più gli angoli, provando a volte palle corte, a volte colpi in topspin. Quindi, giorno dopo giorno, abbiamo migliorato tutti questi aspetti tattici e di movimento. Poi cerchiamo di metterli in pratica in campo durante le partite. Siamo davvero contenti, perché penso che dopo le prime due partite abbia iniziato a sentire meglio il gioco, con più palle corte, più variazioni nell’altezza della palla e nel servizio. Siamo davvero molto impressionati dal suo livello qui“.

I risultati raccolti sono frutto del lavoro pregresso: “Non ero a Indian Wells. C’erano Darren Cahill, Umberto Ferrara e il resto della squadra. Credo che lo abbiano spronato molto. Il blocco che hanno fatto insieme è stato sicuramente fondamentale. E penso che la fiducia che ha acquisito ad Indian Wells, vincendo il titolo, gli abbia fatto un gran bene. Un campione come lui ha bisogno di sentire la vittoria, di toccare il trofeo. È davvero importante. Ne ha bisogno. Quindi la fiducia che ha acquisito a Indian Wells e Miami è stata davvero importante per questo titolo“.