Simone Cerasuolo: “Pensavo di fare leggermente meglio, lavoro per gli Europei”

Si è aperta con le finali dei 50 rana maschili e femminili la quinta ed ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, l’ultimo atto maschile è stato conquistato da un brillante Simone Cerasuolo. Dopo un crono non entusiasmante in mattinata (27″00), il campione del mondo in carica si migliora dominando i 50 rana e qualificandosi agli Europei di Parigi.

Crono di 26″51 per l’azzurro che prende subito vantaggio nella prima parte della vasca per poi continuare a spingere fino al tocco finale, leggermente ritardato. Secondo titolo nazionale per il classe 2003 dopo quello nei 100 rana. Ai microfoni di Rai Sport in zona mista, Cerasuolo ha così commentato la sua gara: “Prestazione abbastanza buona, pensavo di fare un po’ meno. Oggi in acqua stavo leggermente peggio rispetto ai 100 di mercoledì. È comunque la mia seconda prestazione, lavoriamo meglio per l’estate: agli Europei si dovrà fare meglio. Esco soddisfatto da questo Assoluto, soprattutto per una buona risposta nei 100. Dovremo lavorare meglio per fare di più”.

Le sensazioni in vista dell’Europeo: “Sicuramente l’ultima edizione è stata positiva, sono arrivato secondo agli Europei di casa a Roma. Cercheremo di andare su quel passo preparandoli al meglio. Sono maturato e credo di avere un’esperienza maggiore. Vedremo come andrà”.