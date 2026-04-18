Nuoto, Cesare Butini dopo gli Assoluti: “Velocità femminile in salute. Questo è un anno di esperimenti”

Va in archivio tra luci e ombre l’edizione 2026 dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto andata in scena questa settimana a Riccione. La rassegna tricolore in vasca lunga era valevole per la qualificazione agli Europei di Parigi ed in questi giorni sono stati assegnati tanti pass per la manifestazione continentale, nonostante l’assenza di alcuni big del movimento tricolore. Come sempre ci sono state alcune sorprese positive e dall’altra parte anche qualche prestazione al di sotto delle aspettative, ma in generale il bicchiere è mezzo pieno. A fare un bilancio complessivo degli Assoluti ci ha pensato il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini.

“È stato un campionato interessante che ha messo in evidenza qualche giovane come Del Signore. E ciò ci dà una buona idea di quello che ci sarà da fare nelle prossime stagioni. Mi è dispiaciuta l’assenza di Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti, Costanza Cocconcelli e della giovane Alessandra Mao. Mi piace sottolineare invece l’ottimo stato di salute della velocità femminile: nei 50 stile libero abbiamo avuto quattro atlete sotto ai 25 secondi.

Come ho detto più volte questo è un anno in cui possiamo sperimentare, poi dal 2027 dovremmo serrare le fila e organizzare tutto in chiave Olimpiadi 2028. E quindi preparazione, collegiali e competizioni per essere pronti al grande appuntamento“, spiega il DT azzurro in vista di un’estate che avrà come evento principale i Campionati Europei di Parigi.

“I qualificati agli Europei di Parigi sono circa trenta. Alcuni atleti sono borderline, e noi vorremmo favorire l’ingresso di qualche giovane che è andato al tempo limite. Poi per completare la squadra e le staffette ci sarà il Trofeo Settecolli come sempre. Senza dimenticare che quest’estate la Nazionale sarà impegnata anche ai Giochi del Mediterraneo a Taranto“, conclude Butini.