Alberto Razzetti apre al nuoto di fondo: “Sarò in gara a Golfo Aranci”

Una nuova via da seguire? Lo scopriremo. Di sicuro c’è che il passaggio dalla piscina alle acque libere sia sempre più frequente. Gregorio Paltrinieri è stato uno dei grandi interpreti in ambito italiano e internazionale e tuttora il carpigiano è intenzionato a sfidare gli atleti più giovani specialmente nel fondo per rilanciare le proprie quotazioni in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Gare in mare che potrebbero attirare l’attenzione anche di un altro degli atleti dell’Ital-nuoto, impegnato in vasca. Si parla di Alberto Razzetti. Il ligure, specialista dei misti e della farfalla, è attirato dal mondo del fondo. Una rivelazione che c’è stata posteriormente alla sua vittoria nei 100 farfalla dei campionati italiani di Riccione.

Nella gara che ha gli ha regalato anche la qualificazione agli Europei di Parigi, il “Razzo” ha dichiarato: “Sarò in gara nella Knockout sprint in acque libere nella tappa della World Cup a Golfo Aranci. Mi piace nuotare in mare e vedremo come andrà“.

Una piccola sorpresa, quindi, in vista della tappa italiana del massimo circuito internazionale del nuoto di fondo, in programma dal 1° al 2 maggio. Le acque libere sarde, quindi, faranno da battesimo a questa versione da “Caimano” di Razzetti, impegnato in un format di gara molto particolare e di sicuro più affine a chi viene dalle gare in piscina.