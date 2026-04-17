Serie A: il Sassuolo frena il Como. L’Inter liquida il Cagliari e consolida il primato

Il campionato di serie A, dopo aver archiviato l’eliminazione di tutte le sue rappresentanti dai trofei continentali, torna in campo per i match valevoli per la trentaduesima giornata. Il programma del venerdì prevede due incontri: Sassuolo-Como nel tardo pomeriggio ed Inter-Cagliari nel match serale.

Al Mapei Stadium i neroverdi battono 2-1 il Como e certificano il momento negativo di una formazione che ha raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite e ora vede allontanarsi la tanto agognata quarta posizione. I padroni di casa decidono le sorti dell’incontro con l’uno-due piazzato sul finire della prima frazione con Volpato, autore di un delizioso pallonetto mancino, e Nzola, bravo a finalizzare la fulminea ripartenza dei suoi. Gli ospiti accorciano con il gol di Nico Paz, ma non riescono a completare la rimonta.

Nel match serale l’Inter rispetta il pronostico favorevole, dilaga 3-0 contro il Cagliari e compie un nuovo importante passo nella corsa verso la conquista del titolo tricolore. I nerazzurri hanno bisogno di un tempo per riuscire a sbloccare la partita, ma una volta in vantaggio non si voltano più indietro.

Ad inizio ripresa la fulminea ripartenza dei padroni di casa lancia Dimarco sulla sinistra, il suo cross è un cioccolatino che Thuram deve solo spingere in porta. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio con la saetta all’angolino scagliata da Barella dal limite dell’area. Chiude i conti Zielinski, ancora con un tiro dalla distanza, in pieno recupero.