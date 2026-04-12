Clamoroso nel Rally di Croazia! Neuville si ritira ad un passo dal successo e Katsuta vince la gara

Thierry Neuville sbaglia in maniera clamorosa proprio sul più bello e Takamoto Katsuta trionfa nel Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale WRC 2026. La gara aveva preso il via con notevoli colpi di scena e così è finita. Il pilota belga del team Hyundai aveva la vittoria finale in mano grazie ad un ampio vantaggio ma, proprio in occasione del PowerStage conclusivo, ha commesso un errore che gli è costato la vittoria andando a sbattere in una curva e lesionando la sua vettura. Il belga è stato costretto al ritiro, lasciando campo libero al nipponico.

Il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), quindi, ha vinto il Rally di Croazia con un margine di vantaggio di 20.7 secondi sul finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris), quindi terza posizione per il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20) a 2:07. Quarto il francese Yohan Rossel (Lancia Ypsilon) a 5:19, mentre è quinto il suo connazionale Leo Rossel (Citroen) a 5:58. Il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) chiude fuori classifica a 49:21, l’irlandese Jon Armstrong (Ford Puma) a 49:31, il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 56:14, mentre lo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) termine ad oltre un’ora.

In classifica generale, quindi, Takamoto Katsuta prende il comando con 81 punti contro i 74 di Elfyn Evans ed i 68 di Oliver Solberg.

LA GARA

La domenica del Rally di Croazia ha preso il via con la PS17 Bribir – Novi Vinodolski 1 di 14.17 chilometri e il successo di Oliver Solberg con 4.3 secondi su Elfyn Evans e 12.7 su Adrien Fourmaux. Thierry Neuville cede invece 21.8 secondi con evidenti problemi di sottosterzo. Si è passati poi alla PS18 Alan – Senj 1 di 14.56 chilometri con la nuova affermazione di Oliver Solberg con 2.0 su Elfyn Evans e 10.5 su Jon Armstrong. Di nuovo Oliver Solberg dominante anche nella PS19 Bribir – Novi Vinodolski 2 con 2.1 su Elfyn Evans e 4.6 su Jon Armstrong. Thierry Neuville si ferma a 15.0 e continua a controllare comodamente la situazione. Il Rally di Croazia si è concluso con la PS20 Alan – Senj 2 [Powerstage] e il successo di Oliver Solberg con un vantaggio di 4.7 secondi su Elfyn Evans, con l’incidente di Thierry Neuville che, ovviamente, monopolizza ogni discorso.