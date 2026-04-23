Rally, Roberto Daprà sorprende nella prima speciale delle Isole Canarie

Si è aperto oggi il Rally delle Isole Canarie 2026, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2026. A 10 giorni di distanza dalla tappa croata, i grandi protagonisti del Rally tornano in scena in Spagna dal 23 al 26 aprile. Nello specifico, la gara inizierà dalla giornata di domani, con ben sette speciali. Nel day-1 di oggi c’è stato spazio solo per la prima speciale.

Lo spettacolo è stato infatti inaugurato dalla tappa di 1.89 chilometri di Las Palmas de Gran Canaria. Percorso corto ma complicato che ha visto protagonista il giapponese Takamoto Katsuta. Il nipponico, alla guida della sua Toyota, ha stampato il crono di 1’54″2 e si è guadagnato il primo successo della settimana.

Dietro di lui, con un ritardo di 4 centesimi, il finlandese Sami Pajari con la Toyota. Completa a sorpresa la top-3 la Skoda guidata da Roberto Daprà, assistito dal copilota Luca Guglielmetti, a 8 centesima dalla testa.