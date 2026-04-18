Sara Curtis trionfa anche nei 50 delfino: “Ho chiuso in bellezza, tanta fiducia verso gli Europei”

Dopo i successi nei 50 dorso e nei 50 e 100 stile libero, Sara Curtis cala il poker e si impone anche nei 50 delfino in occasione dell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. La stella della velocità femminile azzurra ha effettuato un progresso impressionante sulla distanza più breve della farfalla, battendo in finale la favorita Silvia Di Pietro e toccando la piastra con un ottimo 25″89 che le vale la terza piazza nelle liste nazionali all-time.

“Sono veramente molto contenta perché ho chiuso in bellezza. Sotto sotto ci speravo, ma il 50 delfino comunque fino all’anno scorso lo portavo in finale B. Ho avuto tanta fiducia, anche perché come dicevo l’altro giorno ho cominciato ad allenare questa specialità da gennaio, quindi sono davvero molto soddisfatta. È bello chiudere così un Campionato Italiano, con il sorriso e con una grande soddisfazione“, le dichiarazioni a caldo della teenager piemontese.

La nativa di Savigliano classe 2006 sembra aver tratto giovamento dai primi mesi della sua nuova esperienza collegiale in America: “Sicuramente tanta fiducia, ma anche tanta voglia di riposarmi innanzitutto. Comunque ho anche voglia di ritornare in vasca con grinta, specialmente in vista degli Europei. Niente, sono veramente molto contenta. Piano piano, anche partendo da queste finali in gare in cui non mi aspetto l’eccellenza, sto costruendo un gran livello di autostima e questo è sempre importante“, ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport.