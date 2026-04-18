Benedetta Pilato si riscatta e fa suoi i 50 rana ai Campionati italiani: la pugliese agli Europei con Bottazzo

I 50 rana del riscatto per Benedetta Pilato. La pugliese attendeva l’unica vasca utile per archiviare quanto non aveva funzionato nei 100 metri di questi Campionati Italiani di nuoto. In palio c’erano il titolo tricolore e la qualificazione agli Europei 2026 di Parigi, obiettivi mancati dalla classe 2005 nella gara sulle due vasche.

Nella specialità che l’ha rivelata al mondo nel 2019, quando da adolescente conquistò l’argento iridato, “Benny” ha approcciato con efficacia l’atto conclusivo: buona la prima frazione, con un passaggio solido nei primi 25 metri e una nuotata ben connessa all’acqua. Nella seconda parte si è registrato un lieve calo d’intensità, comunque insufficiente a compromettere il risultato finale.

Pilato ha infatti toccato la piastra in 30”13, precedendo di 7 centesimi Anita Bottazzo (30”20) e lasciando più staccata Lisa Angiolini, terza in 30”61. Per quest’ultima, gli Assoluti restano comunque da ricordare per quanto mostrato soprattutto nei 100 e nei 200 rana. I riscontri cronometrici hanno determinato una doppia qualificazione: Pilato grazie alla vittoria, Bottazzo per aver nuotato al di sotto del tempo limite richiesto (30”40).

L’Italia si presenterà dunque a Parigi con due punte nella specialità, con l’obiettivo di avere entrambe le atlete al massimo della condizione. Il crono di 30”13 colloca Pilato al terzo posto del ranking mondiale stagionale, alle spalle delle cinesi Tang Qianting (29”44) e Yang Chang (30”11), quest’ultima attualmente la migliore a livello europeo.