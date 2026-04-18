Sara Curtis da manuale nei 50 farfalla! Terza italiana di sempre e quarto oro per l’azzurra a Riccione

All’udire il nome di Sara Curtis il pubblico di Riccione acquisisce ormai decibel che riserva a pochi gioielli della nazionale. Così accolta l’azzurra vince la sua quarta gara individuale a questi Assoluti, con il personale di 25.89 nei 50 farfalla.

La nuotatrice del 2006 ha dimostrato ancora una volta la capacità che la contraddistingue di reagire a prestazioni non soddisfacenti e ribattere con nuotate di livello sempre superiori. La gara a cui abbiamo assistito oggi riflette anche il lavoro svolto da Sara in America, dove con l’allenatore Todd De Sorbo ha migliorato notevolmente le subacquee e la velocità su tutti gli stili, nonostante non abbia praticamente mai gareggiato nella farfalla.

Il tempo di oggi la pone infatti al terzo posto tra le italiane più veloci di sempre, dietro solamente all’immortale Silvia Di Pietro ed Elena Capretta, in grande forma.

Silvia Di Pietro segue infatti Sara Curtis in quella che ormai è una coppia da podio intergenerazionale consolidata nella velocità femminile: con 26.09 ottiene l’argento alle spalle dell’atleta del CS Roero, ma non basta per il pass europeo, cui standard era fisso sul 25.90. Sale sul terzo gradino del podio un’Elena Capretta che mostra una grande qualità, abbassando il suo personale di un decimo, portandolo a 26.35. Grande campo gara che vede al quarto posto Viola Scotto di Carlo in 26.38 e al quinto Agata Maria Ambler che ottiene il personale di quattro decimi con 26.50.