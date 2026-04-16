Sara Curtis: “Non sono pienamente contenta della mia gara, credo di poter fare meglio nei 50 sl”

Era tra le più attese della vigilia e non ha deluso le aspettative. Sara Curtis si è oggi imposta nell’ultimo atto dei 100 stile libero femminili ai Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, la diciannovenne piemontese ha bissato il titolo di ieri nei 50 dorso ottenendo un altro successo, senza però record nazionale.

Curtis ha chiuso infatti i suoi 100 sl in 53.40, a 39 centesimi dal miglior primato nazionale. Gara dominata dalla giovane azzurra che ha preso il largo già nella prima vasca (25.23) prima di frenare leggermente in quella di ritorno. Arriva comunque per la classe 2006 il secondo titolo nazionale e la qualificazione per il grande obiettivo dell’estate, gli Europei di Parigi.

Questo il commento rilasciato da Sara Curtis alla FIN: “Sono felicissima perché la velocità italiana si sta rialzando in ottica staffetta”. La felicità per Emma Virginia Menicucci, seconda all’arrivo: “Sono contenta per Emma ma non pienamente della mia gara. Sapevo che non sarebbero venuti alla perfezione: credo di potermi rifare nei 50 sl, dove mi sento meglio”.