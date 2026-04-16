Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Nuoto

Sara Curtis fa suo il titolo dei 100 sl ai campionati italiani! Emma Virginia Menicucci stupisce

Pubblicato

1 ora fa

il

Per approfondire:
Sara Curtis
Sara Curtis / Alessandro Gennari

È mancato il punto esclamativo nella prestazione odierna di Sara Curtis. La 19enne piemontese si è imposta nella finale dei 100 stile libero donne agli Assoluti primaverili di Riccione, bissando il successo ottenuto ieri nei 50 dorso; tuttavia, a differenza di quanto accaduto 24 ore prima, la prova non è stata accompagnata dal primato nazionale.

Curtis ha provato fin da subito a imporre il proprio ritmo, transitando con decisione ai primi 50 metri in 25″23. Come già emerso in staffetta, alla classe 2006 è mancato qualcosa nella seconda vasca: la chiusura in 28″17 ha fissato il tempo finale a 53″40, sufficiente per la vittoria e per il pass alla rassegna continentale, ma non per avvicinare quel 53″01 che rappresenta il suo record italiano e, probabilmente, anche l’obiettivo della vigilia.

La nota più lieta e sorprendente porta il nome di Emma Virginia Menicucci. L’atleta del Circolo Canottieri Aniene ha infranto per la prima volta in carriera il muro dei 54 secondi, fermando il cronometro a 53″75 grazie a una notevole seconda parte di gara chiusa in 27″77. Un riscontro che le vale anche la qualificazione agli Europei, considerando il tempo limite di 54″00 fissato dalla Federnuoto.

A completare il podio è stata Chiara Tarantino in 54″30, risultato che contribuisce a lasciarsi alle spalle la spiacevole vicenda dello scorso agosto, che l’aveva coinvolta insieme a Benedetta Pilato e le era costata tre mesi di sospensione. Indicazioni positive anche in ottica staffetta 4×100 stile libero, alla luce del 54″56 della classe 2007 Cristiana Stevanato, quarta. Da segnalare, infine, il 55″43 della giovane Alessandra Leoni, sesta.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità