Sara Curtis fa suo il titolo dei 100 sl ai campionati italiani! Emma Virginia Menicucci stupisce

È mancato il punto esclamativo nella prestazione odierna di Sara Curtis. La 19enne piemontese si è imposta nella finale dei 100 stile libero donne agli Assoluti primaverili di Riccione, bissando il successo ottenuto ieri nei 50 dorso; tuttavia, a differenza di quanto accaduto 24 ore prima, la prova non è stata accompagnata dal primato nazionale.

Curtis ha provato fin da subito a imporre il proprio ritmo, transitando con decisione ai primi 50 metri in 25″23. Come già emerso in staffetta, alla classe 2006 è mancato qualcosa nella seconda vasca: la chiusura in 28″17 ha fissato il tempo finale a 53″40, sufficiente per la vittoria e per il pass alla rassegna continentale, ma non per avvicinare quel 53″01 che rappresenta il suo record italiano e, probabilmente, anche l’obiettivo della vigilia.

La nota più lieta e sorprendente porta il nome di Emma Virginia Menicucci. L’atleta del Circolo Canottieri Aniene ha infranto per la prima volta in carriera il muro dei 54 secondi, fermando il cronometro a 53″75 grazie a una notevole seconda parte di gara chiusa in 27″77. Un riscontro che le vale anche la qualificazione agli Europei, considerando il tempo limite di 54″00 fissato dalla Federnuoto.

A completare il podio è stata Chiara Tarantino in 54″30, risultato che contribuisce a lasciarsi alle spalle la spiacevole vicenda dello scorso agosto, che l’aveva coinvolta insieme a Benedetta Pilato e le era costata tre mesi di sospensione. Indicazioni positive anche in ottica staffetta 4×100 stile libero, alla luce del 54″56 della classe 2007 Cristiana Stevanato, quarta. Da segnalare, infine, il 55″43 della giovane Alessandra Leoni, sesta.