L’Italia scopre Jacopo Barbotti ai Campionati Italiani di nuoto: Razzetti battuto di un soffio nei 200 misti!

Uno splendido Jacopo Barbotti si aggiudica con 1:57.75 la vittoria dei 200 misti e il pass per gli Europei di Parigi. Sconfitto dunque il favorito Alberto Razzetti che non resiste all’ultima imponente frazione a stile di Barbotti, e tocca un centesimo in ritardo con 1:57.76, conquistando anche lui il biglietto per Parigi.

In partenza, durante la frazione a farfalla la legge è stata dettata dal genovese, con Barbotti che è rimasto inizialmente indietro a favore di Simone Spediacci. Il dorso è stata la frazione di svolta per il nuovo campione italiano, che ha sbaragliato la concorrenza con un parziale da 29.66, avvicinandosi pericolosamente a Razzetti. Carte di nuovo mescolate poi nella rana, con un Razzetti da 33.97 e un buon campo gara che si è presentato uniformemente sotto i 35 secondi. Determinante allora è stata la parte finale con lo stile libero, che ha visto uno Jacopo Barbotti recuperare tutto lo svantaggio sull’atleta delle Fiamme Gialle: con il suo 27.70 ottiene così il suo primo titolo italiano assoluto.

Completa il podio Simone Spediacci, anch’egli sotto i 2 minuti, in 1:59.27.

Il tempo fatto segnare dal classe 2006 lo pone anche al secondo posto della classifica all time italiana, dietro al solo Alberto Razzetti. Barbotti si era già fatto notare ai Criteria giovanili dove aveva conquistato, oltre al titolo cadetti dei 200 misti, anche il bronzo dei 200 stile, alle spalle di Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini: il crono è infatti anche il nuovo record della categoria cadetti.