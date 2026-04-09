Elite 16 Saquarema: rimonta e carattere, Cottafava/Dal Corso piegano i Grimalt al debutto

Inizia con una vittoria che ha il sapore della conferma l’avventura di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel torneo Elite 16 di Saquarema in Brasile. Gli azzurri avevano di fronte una coppia tutt’altro che facile da affrontare, composta dagli esperti cileni Grimalt/Grimalt che si sono arresi solo al tie break. La coppia sudamericana aveva iniziato bene vincendo un primo set molto combattuto con un buon finale che ha permesso loro di portarsi dal 14 pari al 21-18.

Nel secondo set la coppia azzurra ha guadagnato da subito un piccolo vantaggio (8-4) facendone tesoro grazie al cambio palla. Gli italiani hanno mantenuto a distanza i rivali nella parte centrale del set (14-11), si sono visti raggiungere dai cileni a quota 16 ma in chiusura hanno piazzato un break di 5-1 che ha regalato il pareggio a Cottafava/Dal Corso: 21-17.

Nel tie break scatto iniziale degli azzurri che hanno aumentato il vantaggio fino al 10-6 ma Grimalt/Grimalt con un parziale di 0-3 si sono riportati in scia. Da quel momento solo cambio palla da una parte e dall’altra per il successo degli azzurri con il punteggio di 15-13 che dimostra anche solidità mentale nelle fasi decisive del match.

Azzurri di nuovo in campo oggi alle 21.00 italiane contro i padroni di casa Evandro/Arthur Lanci che hanno debuttato con una vittoria e domani alle 15.00 ultimo match del girone per Cottafava/Dal Corso contro gli argentini Amieva/Bueno, coppia numero 2 della Nazionale albiceleste.

Nelle prime sfide dell’Elite 16 di Saquarema, le coppie di vertice che hanno subito imposto il proprio ritmo. Nella Pool B buona partenza degli svedesi Åhman/Hellvig, ma l’attenzione è tutta per la vittoria in rimonta dei brasiliani Andre/Renato su Crabb/Benesh al termine di una sfida lunga e combattuta. Dominio netto per gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson nella Pool C, capaci di imporsi con autorità, mentre anche i francesi Daubas/Aye nella Pool D hanno dovuto ricorrere al tie-break per avere la meglio sugli australiani Nicolaidis/Carracher. Sempre nella stessa pool, prova solida dei polacchi Łosiak/Bryl, efficaci in due set contro George/Saymon.

Nella Pool E partenza convincente dei campioni olimpici Mol/Sørum, che hanno regolato senza particolari difficoltà Adelmo/Mateus, mentre si registra una sfida molto equilibrata tra Hammarberg/Berger e Krattiger/Dillier, risolta soltanto al terzo set. Infine, nella Pool F arriva una delle sorprese di giornata, con gli austriaci Waller/Pristauz capaci di superare in due set i norvegesi Mol/Berntsen, mentre i lettoni Plavins/Fokerots hanno esordito con una vittoria solida contro Arthur/Adrielson.

Dopo le qualificazioni che hanno delineato il quadro definitivo, il torneo femminile entra nella fase calda da oggi con una prima giornata ricca di sfide equilibrate e incroci interessanti. Le brasiliane Carol/Rebecca, teste di serie numero uno, aprono il loro cammino nella Pool A contro le lituane Ievute/Kliokmanaite, con l’obiettivo di confermare il ruolo di favorite in un girone che comprende anche Hughes/Batenhorst e Dumbauskaite/Grudzinskaite. Proprio le statunitensi, provenienti dalle qualificazioni, possono rappresentare una variabile importante.

Nella Pool B riflettori puntati su Cruz/Brasher, chiamate a gestire un girone insidioso con le brasiliane Taiana Lima/Talita e la coppia francese Vieira/Chamereau, reduce da una qualificazione convincente. Equilibrio anche nella Pool C, dove le campionesse olimpiche Ana Patrícia/Duda debuttano contro Andressa/Tainá, in un gruppo che vede anche le svizzere Mäder/Kernen e le austriache Klinger, pronte a inserirsi nella lotta.

La Pool D propone il confronto tra le canadesi Melissa/Brandie e un lotto di avversarie molto competitive, tra cui le tedesche Ittlinger/Grüne e le brasiliane Verena/Thainara, mentre nella Pool E occhi puntati su Thamela/Victoria, opposte subito a Carol Horta/Elize Maia in una sfida tutta verdeoro. Completa il quadro la Pool F, probabilmente una delle più equilibrate, con Kraft/Cheng che dovranno vedersela con le olandesi Stam/Schoon e con le brasiliane Kyce/Simonetti, già protagoniste nelle qualificazioni.

Proprio dalle qualificazioni sono arrivati segnali interessanti, con le vittorie nette di Andressa/Tainá e Michelle/Corrales, oltre al successo delle francesi Vieira/Chamereau. Il livello generale appare molto alto e ogni girone si preannuncia combattuto, con margini ridotti e la necessità di partire subito forte per evitare accoppiamenti complicati nella fase a eliminazione diretta.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni: Schachter/Pickett CAN [1] – Jonathan/Guto BRA [16] 1-2 (19-21, 21-14, 14-16),

Vinicius/Heitor BRA [9] – Amieva/Bueno ARG [8] 1-2 (21-18, 16-21, 12-15),

Arthur/Adrielson BRA [5] – Vitor Felipe/Felipe Alves BRA [12] 2-0 (21-19, 21-13),

Gabriel/Johann BRA [13] – Nicolaidis/Carracher AUS [4] 1-2 (16-21, 21-16, 9-15),

Waller/Pristauz AUT [3] – Henrique/Manaus BRA [14] 2-1 (18-21, 21-16, 15-12),

Bialokoz/Batrane ENG [11] – Adelmo/Mateus BRA [6] 0-2 (13-21, 11-21),

Vercauteren/Van Langendonck BEL [7] – Bedritis/Rinkevics LAT [10] 2-1 (21-17, 19-21, 15-11),

de Greeff/Gannett CAN [15] – Krattiger/Dillier SUI [2] 1-2 (11-21, 21-17, 13-15)

Gironi. Pool A:

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-14),

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] 1-2 (21-18, 17-21, 13-15),

09-Apr 16:00 – Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q],

09-Apr 16:00 – Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q],

10-Apr 10:00 – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q],

10-Apr 11:00 – Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [12]

Pool B:

Åhman/Hellvig SWE [2] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] 2-0 (22-20, 21-19),

Crabb/Benesh USA [11] [Q] – Andre/Renato BRA [14] 1-2 (21-17, 21-23, 16-18),

09-Apr 15:00 – Åhman/Hellvig SWE [2] – Andre/Renato BRA [14],

09-Apr 15:00 – Crabb/Benesh USA [11] [Q] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q],

10-Apr 10:00 – Andre/Renato BRA [14] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q],

10-Apr 09:00 – Åhman/Hellvig SWE [2] – Crabb/Benesh USA [11] [Q]

Pool C:

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-14),

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Evans/Budinger USA [15] 2-0 (21-18, 21-18),

09-Apr 13:00 – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Evans/Budinger USA [15],

09-Apr 13:00 – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q],

10-Apr 12:00 – Evans/Budinger USA [15] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q],

10-Apr 12:00 – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10]

Pool D:

Daubas/Aye, C. FRA [4] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q] 2-1 (22-20, 17-21, 15-11),

Łosiak/Bryl POL [9] – George/Saymon BRA [16] 2-0 (21-12, 21-16),

09-Apr 14:00 – Daubas/Aye, C. FRA [4] – George/Saymon BRA [16],

09-Apr 14:00 – Łosiak/Bryl POL [9] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q],

10-Apr 09:00 – George/Saymon BRA [16] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q],

10-Apr 09:00 – Daubas/Aye, C. FRA [4] – Łosiak/Bryl POL [9]

Pool E:

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-18),

Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] 1-2 (23-21, 13-21, 14-16),

09-Apr 13:00 – Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q],

09-Apr 14:00 – Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q],

10-Apr 10:00 – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q],

10-Apr 11:00 – Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Hammarberg/Berger T. AUT [8]

Pool F:

Plavins/Fokerots LAT [6] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 2-0 (21-19, 21-14),

Mol, H./Berntsen NOR [7] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] 0-2 (15-21, 16-21),

09-Apr 15:00 – Plavins/Fokerots LAT [6] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q],

09-Apr 16:00 – Mol, H./Berntsen NOR [7] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q],

10-Apr 12:00 – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q],

10-Apr 11:00 – Plavins/Fokerots LAT [6] – Mol, H./Berntsen NOR [7]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni: Kyce/Simonetti BRA [1] – Bye,

Andressa/Tainá BRA [9] – Bukovec/Monkhouse CAN [8] 2-0 (21-17, 21-18),

Michelle/Corrales PAR [5] – Carol/Giulia BRA [12] 2-0 (21-12, 21-15),

Barbara/Teresa BRA [13] – Paulikiene/Raupelyte LTU [4] 0-2 (12-21, 18-21),

Ievute/Kliokmanaite LTU [3] – Julhia/Ana Bia BRA [14] 0-2 (20-22, 17-21),

Manu/Geovania BRA [11] – Carol Horta/Elize Maia BRA [6] 0-2 (15-21, 19-21),

Annique/Menia SUI [7] – Bossart/Abbühl SUI [10] 2-1 (16-21, 21-9, 15-13),

Flavia Moura/Natasha BRA [15] – Vieira/Chamereau FRA [2] 0-2 (15-21, 17-21)

Gironi. Pool A:

09-Apr 10:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q],

09-Apr 09:00 – Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13],

09-Apr 19:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13],

09-Apr 19:00 – Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q],

10-Apr 14:00 – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q],

10-Apr 16:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Hughes/Batenhorst USA [12] [Q]

Pool B:

09-Apr 12:00 – Cruz/Brasher USA [2] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q],

09-Apr 12:00 – Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [14],

09-Apr 18:00 – Cruz/Brasher USA [2] – Taiana Lima/Talita BRA [14],

09-Apr 17:00 – Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q],

10-Apr 13:00 – Taiana Lima/Talita BRA [14] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q],

10-Apr 13:00 – Cruz/Brasher USA [2] – Vieira/Chamereau FRA [11] [Q]

Pool C:

09-Apr 11:00 – Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q],

09-Apr 11:00 – Mäder/Kernen SUI [10] – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q],

09-Apr 20:00 – Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q],

09-Apr 20:00 – Mäder/Kernen SUI [10] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q],

10-Apr 16:00 – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q],

10-Apr 17:00 – Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Mäder/Kernen SUI [10]

Pool D:

09-Apr 10:00 – Melissa/Brandie CAN [4] – Annique/Menia SUI [21] [Q],

09-Apr 10:00 – Ittlinger/Grüne GER [9] – Verena/Thainara BRA [16],

09-Apr 18:00 – Melissa/Brandie CAN [4] – Verena/Thainara BRA [16],

09-Apr 18:00 – Ittlinger/Grüne GER [9] – Annique/Menia SUI [21] [Q],

10-Apr 16:00 – Verena/Thainara BRA [16] – Annique/Menia SUI [21] [Q],

10-Apr 14:00 – Melissa/Brandie CAN [4] – Ittlinger/Grüne GER [9]

Pool E:

09-Apr 09:00 – Thamela/Victoria BRA [5] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q],

09-Apr 09:00 – Brunner/Hüberli SUI [8] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q],

09-Apr 17:00 – Thamela/Victoria BRA [5] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q],

09-Apr 17:00 – Brunner/Hüberli SUI [8] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q],

10-Apr 13:00 – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q],

10-Apr 14:00 – Thamela/Victoria BRA [5] – Brunner/Hüberli SUI [8]

Pool F:

09-Apr 11:00 – Kraft/Cheng USA [6] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q],

09-Apr 12:00 – Stam/Schoon NED [7] – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q],

09-Apr 19:00 – Kraft/Cheng USA [6] – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q],

09-Apr 20:00 – Stam/Schoon NED [7] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q],

10-Apr 17:00 – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q],

10-Apr 17:00 – Kraft/Cheng USA [6] – Stam/Schoon NED [7]