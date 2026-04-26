Rugby, in Serie A Élite il Valorugby Emilia batte il Mogliano Veneto e chiude al primo posto la regular season

Il Valorugby Emilia batte il Mogliano Veneto per 35-21 nel posticipo domenicale della 18ma ed ultima giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby e chiude in vetta alla classifica: in semifinale gli emiliani sfideranno il Viadana, mentre dall’altro lato del tabellone si affronteranno Rovigo e Petrarca.

Al Mirabello di Reggio Emilia il Valorugby ha bisogno di un successo, anche senza bonus offensivo, per chiudere al primo posto la regular season: nel primo tempo i Diavoli di Marcello Violi partono forte e volano sul 14-0 in un quarto d’ora, ma gli ospiti, che non hanno nulla da perdere, riequilibrano la contesa sul 14-14 alla mezz’ora. La meta di Milano, proprio al 40′, trasformata da Hugo, però, manda i padroni di casa al riposo in vantaggio sul 21-14.

Nella ripresa al 48′ arriva il punto di bonus offensivo per il Valorugby con la meta di Cuoghi trasformata da Hugo, ed a ruota i padroni di casa chiudono il match con la meta di Cruz al 50′, con la conversione di Hugo che porta lo score sul 35-14. Gli ospiti al 57′ rendono il passivo meno pesante con la marcatura di Drago, trasformata da Teneggi che vale il definitivo 35-21.

TABELLINO

Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 35-21 (pt 21-14)

Marcatori: p.t.1’ m. De Villiers tr. Hugo (7-0), 14’ m. Sbrocco tr. Hugo (14-0), 22’m. Pelli tr. Teneggi (14-7), 30’ m. Schiabel D. tr. Teneggi (14-14), 40’ m. Milano tr.Hugo (21-14) s.t. 48’ m. Cuoghi tr. Hugo (28-14); 50’ m.Cruz tr. Hugo (35-14); 57’ m. Drago tr. Teneggi (35-21).

Valorugby Emilia: Brisighella; Resino (33-39’Favre), Leituala (55’Schiabel F), De Villiers, Colombo; Hugo (54’Bruno), Casilio (41’Cuoghi); Sbrocco (58’Mussini), Wagenpfeil (cap), Milano; Portillo (48’Perez Caffe), Ruaro; Rossi (48’Favre), Taddei (41’Cruz), Brugnara (52’Rimpelli). All. Violi.

Mogliano Veneto Rugby: Padovani (60’Vanzella); Schiabel D, Drago, Va’Eno (60’Favaretto), Dal Zilio (cap); Teneggi, Tizzano (65’Garbisi); Casartelli (40’Pontarini), Miranda, Finotto; Lazzaroni (50’Di Salvatore), Midena; Genovese (54’Lipera), Pelli (50’Stefani), Gentile (65’Ceccato). All. Casellato.

Arb.: Bonato (Padova).

Cartellini: al 29’ giallo a Rossi, al 45’ giallo a Pontarini.

Calciatori: Hugo (Valorugby) 5/5, Teneggi (Mogliano Rugby) 3/3.

Note: pomeriggio caldo soleggiato, circa 22°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 750.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Mogliano Rugby 0.

Player of the Match: Giacomo Milano (Valorugby).

SERIE A ELITE RUGBY MASCHILE 2025-2026

Risultati XVIII giornata

25.04.26

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 42-7

Rangers Vicenza 2025 v Sitav Lyons 17-20

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 19-21

26.04.26

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby 35-21

Classifica finale: Valorugby Emilia punti 65; Femi-CZ Rovigo 62; Petrarca Rugby 60; Rugby Viadana 1970 55; Fiamme Oro Rugby 45; Mogliano Veneto Rugby 30; Rangers Vicenza 2025 24; Sitav Lyons 19; Biella RC 15.

Programma semifinali d’andata

09.05.26

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia (rit. 16.05.26)

10.05.26

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo (rit. 17.05.26)