Colpaccio Benetton Treviso in United Rugby Championship! Battuto il Leinster allo scadere

Una rimonta da brividi, costruita con carattere e finalizzata all’ultimo respiro: la Benetton Treviso supera il Leinster 29-26 al Monigo nel terzultimo turno della regular season dello United Rugby Championship, al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena. Dopo aver inseguito a lungo contro un Leinster cinico e brillante, capace di allungare fino al +14 nella ripresa, i veneti trovano la forza di rientrare grazie alla spinta del pack e alla precisione di Jacob Umaga, fino al sorpasso definitivo arrivato proprio allo scadere. Un successo pesantissimo, che rappresenta una prova di grande maturità contro una delle corazzate del torneo.

Avvio vivace e subito spezzato in due tronconi al Monigo, dove la Benetton Treviso parte con coraggio ma deve fare i conti con la qualità del Leinster. Dopo appena un minuto la linea difensiva veneta viene bucata prima da Ignacio Mendy e poi da Lorenzo Cannone, in una fase iniziale già ricca di strappi e ribaltamenti. I padroni di casa però reagiscono e all’8’ costruiscono con pazienza una manovra alla mano che libera Alessandro Garbisi per la meta del 5-0. La risposta irlandese è immediata e di altissimo livello: al 13’ Jamison Gibson-Park inventa una giocata elettrica che spacca in due la difesa, permettendo a Conor O’Tighearnaigh di schiacciare da distanza ravvicinata; la trasformazione di Harry Byrne vale il sorpasso sul 5-7, con un primo quarto di gara già acceso e ricco di ritmo.

Il secondo quarto di gara vede la Benetton Treviso provare a restare in partita, ma è ancora il Leinster a dare l’impressione di poter colpire ogni volta che accelera. Anche se al 28’ è Matt Gallagher a creare apprensione bucando la linea difensiva e costringendo gli irlandesi a un recupero affannoso. La pressione irlandese cresce con il passare dei minuti e trova concretezza al 35’: Jamison Gibson-Park orchestra l’azione, poi il lavoro vicino ai punti d’incontro porta al classico pick and go finalizzato da Josh van der Flier per la seconda meta ospite. Dalla piazzola Harry Byrne è preciso e allunga sul 5-14, scavando un primo solco mentre Treviso fatica a contenere ritmo e continuità degli avversari.

Ripresa che si apre nel segno del Leinster, subito capace di colpire al 42’ con una giocata devastante: break di Dan Sheehan che spacca in due la difesa e pallone rapidamente allargato fino alla meta di Jamison Gibson-Park per il 5-19. Sembra l’allungo decisivo, ma la Benetton Treviso reagisce con carattere: al 46’ Ignacio Mendy è imprendibile e schiaccia in meta, con Jacob Umaga preciso dalla piazzola per il 12-19. I veneti prendono fiducia, aumentano la pressione e al 60’ completano la rimonta con il lavoro del pacchetto avanzato che sfonda vicino alla linea, permettendo a Nicholas Gasperini di marcare la meta del pareggio; ancora Umaga non sbaglia e fissa il punteggio sul 19-19, riaprendo completamente la sfida.

Finale al cardiopalma al Monigo, con la Benetton Treviso che completa una rimonta memorabile contro il Leinster. Al 64’ è ancora Dan Sheehan a creare scompiglio bucando la linea difensiva, preludio alla nuova fiammata irlandese: un minuto dopo Fintan Gunne orchestra l’azione e Ciaran Frawley finalizza da pochi metri, con la trasformazione di Sam Prendergast per il 19-26. La risposta veneta è però immediata e rabbiosa: al 66’ il pack biancoverde sfonda vicino alla linea e Nicholas Gasperini firma la seconda meta personale, con Jacob Umaga che riporta tutto in parità sul 26-26. Nel finale è tensione pura, ma all’80’ è ancora Umaga a prendersi la responsabilità dalla piazzola, infilando il calcio decisivo che vale il 29-26 e fa esplodere lo stadio.