Rugby
Rugby, Zebre beffate a tempo scaduto dai Dragons nel terzultimo turno dell’URC
Beffa finale per le Zebre allo Stadio Lanfranchi di Parma nel terzultimo turno della regular season dello United Rugby Championship 2025-2026: la squadra gallese dei Dragons passa a tempo scaduto per 18-19 dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio per 3-7. La franchigia federale resta sul fondo della classifica e da tempo è già aritmeticamente fuori dai play-off.
Nella prima frazione i padroni di casa passano per primi in vantaggio punendo l’indisciplina degli ospiti con il piazzato di Giacomo da Re al 14′ che vale il 3-0. I gallesi ribaltano il punteggio al 24′ con la meta di Jared Rosser, trasformata da Angus O’Brien che porta lo score sul 3-7.
Nella ripresa arriva la meta non trasformata di Tommaso di Bartolomeo al 43′ che vale il sorpasso sull’8-7: nella circostanza arriva anche il giallo per Levi Douglas, che lascia gli ospiti in 14 contro 15. Le Zebre concretizzano proprio allo scadere della superiorità numerica col piazzato di Giacomo da Re, che al 53′ porta lo score sull’11-7.
Tornati in parità numerica, gli ospiti vanno di nuovo in vantaggio al 68′ con la meta di Ben Carter trasformata da Angus O’Brien per l’11-14, ma a ruota arriva la risposta delle Zebre con la marcatura di Samuele Locatelli al 71′, convertita da Giacomo da Re per il 18-14. A tempo scaduto, però, la meta non trasformata di Dai Richards consegna la vittoria ai Dragons per 18-19.