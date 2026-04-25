Rugby, Serie A Élite: Rovigo e Petrarca vincono, domani si decide griglia play-off

Si apre con tre anticipi in contemporanea la 18ª giornata della Serie A Elite maschile, regalando subito equilibrio e spettacolo. A Vicenza sono i padroni di casa a partire meglio, grazie al piazzato di Heymans e alla meta di Zago, ma i Sitav Lyons reagiscono con le marcature di Rodina e Bottacci, chiudendo il primo tempo avanti 10-14. Nella ripresa il confronto resta apertissimo: la meta di Gregorio tiene in partita Vicenza, ma due calci piazzati di Camero – premiato come Simecom Player of the Match – consentono ai piacentini di spuntarla nel finale per 17-20.

Netto invece il successo della Femi-CZ Rovigo, che al Battaglini supera le Fiamme Oro con un perentorio 42-7. Dopo una prima frazione più equilibrata, chiusa sul 14-7 con le mete di Cosi e Bruno per i rossoblù e la risposta di A. Fusari, nella ripresa i Bersaglieri prendono il largo. Le marcature di Gesi e Paganin tra il 57’ e il 66’ indirizzano definitivamente il match, prima dell’accelerazione finale con Frangini e capitan Ferrario che vale anche il bonus offensivo.

Grande equilibrio anche nello scontro diretto di alta classifica tra Viadana e Petrarca. I padovani partono fortissimo con Della Silvestra e Pisani, andando al riposo sullo 0-14 e allungando a inizio ripresa con Botturi per lo 0-21. La reazione dei gialloneri però è immediata: Bruni Pleininger accorcia al 48’, poi Ferro firma una seconda meta sfruttando un calcio a seguire di Ciofani. Non basta però a completare la rimonta: il piazzato di Di Chio non cambia l’esito finale, con il Petrarca che resiste e conquista una vittoria preziosa per 19-21, appaiando il Valorugby e aspettando il risultato del match di domani per capire gli accoppiamenti delle semifinali.

Serie A Elite Maschile – XVIII giornata

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 42-7

Rangers Vicenza 2025 v Sitav Lyons 17-20

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 19-21

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby domani

Serie A Elite Maschile – Classifica

Femi-CZ Rovigo 62; Valorugby Emilia, Petrarca Rugby 60; Rugby Viadana 1970 55; Fiamme Oro Rugby 45; Mogliano Veneto Rugby 30; Rangers Vicenza 2025 24; Sitav Lyons 19; Biella RC 15