ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 6 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

Dopo il prologo domenicale, risplende ulteriormente in tutto il proprio fascino il Masters 1000 di Montecarlo. Tabellone a 56, è vero, ma grandissimi primi turni già dal lunedì di scena dalle parti del Principato. E c’è anche un pezzo d’Italia che si fa vedere.

Si comincia alle 11:00 su tutti i campi, ognuno con un nome che ha una sua iconicità. Su quello intitolato a Elizabeth-Ann de Massy Matteo Berrettini va ad affiancare in doppio Andrea Vavassori, temporaneamente senza il suo usuale compagno Simone Bolelli colpito dalla perdita del padre. Più avanti in campo Matteo Arnaldi da lucky loser contro il cileno Cristian Garin e Flavio Cobolli contro l’argentino Francisco Comesaña. Sul centrale tanti occhi per Baez-Wawrinka e Cerundolo-Tsitsipas, ma non c’è nessun match privo di interesse.

La seconda giornata di tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2026 inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sportoffrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 6 aprile

Campo Ranieri III

Ore 11:00 Rublev [13]-Borges (POR)

Baez (ARG)-Wawrinka (SUI) [WC]

F. Cerundolo (ARG) [16]-Tsitsipas (GRE)

Vacherot (MON)-J. M. Cerundolo (ARG) [Q]

Campo dei Principi

Ore 11:00 Rinderknech (FRA)-Khachanov [12]

Lehecka (CZE) [11]-Nava (USA) [Q]

Fonseca (BRA)-Diallo (CAN)

Cobolli (ITA) [10]-Comesaña (ARG)

Campo Elizabeth-Ann de Massy

Ore 11:00 de Minaur (AUS)/Norrie (GBR)-Berrettini (ITA)/Vavassori (ITA) [WC]

Bergs (BEL)-Mannarino (FRA)

Garin (CHI) [Q]-Arnaldi (ITA) [LL]

Shapovalov (CAN)-Blockx (BEL) [Q]

Campo 9

Ore 11:00 Arneodo (MON)/Herbert (FRA) [WC]-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG)

Cabral (POR)/Salisbury (GBR)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport